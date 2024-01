Esuberi Electrolux: convocato incontro con i vertici

“È stato convocato per giovedì 25 gennaio un incontro in videocollegamento tra la Regione e i vertici di Electrolux Italia, per fare il punto sul tema degli ammortizzatori sociali, sul piano di riorganizzazione del personale e sulle strategie di sviluppo dell’azienda in Italia e in particolare nello stabilimento di Porcia”. A darne notizia è l’assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini. Al tavolo saranno presenti anche l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, unitamente ai tecnici delle due direzioni competenti, e ai rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico. Bini ha rimarcato che “il caso Electrolux è da mesi monitorato dalla Regione: soltanto una settimana fa è stato portato all’attenzione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un incontro svoltosi nella sede dello stesso Ministero, a Roma”.

“Lo scorso 15 dicembre – ha ricordato l’esponente della Giunta Fedriga – ho avuto modo di incontrare l’amministratore delegato e la responsabile delle risorse umane di Electrolux Italia. In quell’occasione era stato evidenziato l’impegno a procedere con nuovi investimenti per la competitività del sito e a portare avanti il piano di riorganizzazione con trasparenza, evitando il più possibile esiti traumatici. Auspico che questa strada venga confermata e ribadisco la disponibilità della Regione al confronto per arrivare alla soluzione migliore per i lavoratori e per la salvaguardia del sito”.