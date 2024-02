Esuberi Electrolux: nessun accordo, aperta procedura di licenziamento per gli impiegati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La trattativa sugli esuberi Electrolux resta serrata, ma nessun accordo è stato raggiunto nel coordinamento nazionale a Bologna tra i sindacati e i vertici della multinazionale svedese su come affrontare le 373 eccedenze dichiarate. Visto il mancato accordo, l’azienda ha deciso di avviare in modo unilaterale la procedura di licenziamento per la parte impiegatizia, che coinvolge 174 persone di cui 86 in Friuli (73 a Porcia e 13 a Pordenone). “A questo punto ci sono 75 giorni di tempo per trovare un accordo, che prevede volontarietà di uscita e incentivazioni all’esodo, a altrimenti partiranno licenziamenti coatti”, fanno sapere i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm che sono comunque conviti che un’intesa si troverà, probabilmente già il 4 marzo quando è fissato il prossimo incontro. Discorso diverso per gli operai, con i 199 esuberi di cui 95 a Porcia. Nello stabilimento friulano si andrà avanti con il contratto di solidarietà fino giugno, poi saranno intavolati altri ragionamenti sugli ammortizzatori sociali. I sindacati hanno chiesto all’azienda la disponibilità a prorogarli qualora alla loro data di scadenza permangano degli esuberi.

Prima del nuovo confronto ci sarà anche un faccia a faccia tra Governo e vertici di Electrolux Italia. Ad assicurarlo è il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che sta seguendo in prima persona la vicenda assieme al titolare del dicastero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha convocato il tavolo del bianco il 22 febbraio a Roma. Contestualmente dovrebbe esserci un incontro riservato ad hoc alla crisi Electrolux.