Esuberi Electrolux, il no delle Rsu Fiom di Porcia: “Si decide in assemblea”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Resta ancora il no delle Rsu della Fiom Cgil dello stabilimento di Porcia all’accordo per il piano sugli esuberi di Electrolux. Mente i sindacati a livello nazionale – Fim, Fiom e Uilm – hanno sottoscritto il piano con l’azienda così come le rappresentanze di fabbrica di Cisl e Uil, resta ancora un punto di domanda per i lavoratori iscritti alla Cgil. Le riunioni si susseguono e per mercoledì è prevista l’assemblea decisiva: determinante sarà la volontà dei dipendenti. Sul tavolo il piano proposto dalla multinazionale per i 153 esuberi tra quadri e impiegati, 86 dei quali tra Porcia e Pordenone, che prevede incentivi all’esodo su base volontaria, quantificati tra 3.000 euro per chi ha già i requisiti per la pensione, 12 mila e 24 mila per chi ci andrà sfruttando la Naspi nei prossimi due anni e 72mila per chi ha almeno otto anni di servizio ma non è prossimo alla pensione. Il no delle Rsu di Porcia, che vorrebbero incentivi più alti, rappresenta anche un segnale in vista della partita che si giocherà sul fronte degli operai. Gli esuberi a Porcia sono 85, congelati con il contratto di solidarietà fino a maggio, ma per i quali l’azienda ha fatto intendere che ci potrebbe essere l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo come quella in atto per i colletti bianchi. Scenario che spaventa la Fiom, pronta a fare la barricate per salvare la fabbrica friulana.