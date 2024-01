Esuberi Electrolux, decisivi i tavoli di febbraio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà un mese cruciale quello di febbraio per Electrolux. Dopo il vertice in Regione con sindacati e il ministro Ciriani di inizio settimana, la data da cerchiare in rosso è il 5 febbraio, quando si svolgerà il coordinamento nazionale unitario, secondo round dopo quello del 17 gennaio nel quale la multinazionale ha annunciato 373 esuberi in Italia e 181 a Porcia, 95 operai e 83 impiegati. Fim Fiom e Cisl sono stati chiari: in quella data la trattativa non sarà chiusa ma si comincerà a discutere, spalleggiati anche da Governo e Regione che, per bocca del ministro Ciriani e del presidente Federiga, hanno promesso di essere parte attiva nella contrattazione anche in vista del tavolo dell’elettrodomestico programmato dal ministro Urso al Mimit per il 22 febbraio. Rus e lavoratori restano con il fiato sospeso. Lunedì si è svolto lo sciopero con il presidio a Pordenone nel quale hanno fatto sentore la loro voce.