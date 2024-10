Ethica Global Investments ha acquisito il controllo della maniaghese C Blade

Ethica Global Investments, società di investimento promossa da Ethica Group, comunica che la partecipata DOM, attiva nella produzione di pale per turbine a gas e a vapore, ha finalizzato l’acquisizione dell’intero capitale di C Blade – una delle principali realtà industriali al mondo attiva nella forgiatura e nelle lavorazioni meccaniche di pale per turbine – dalla holding americana SIFCO Industries.

Nell’ambito dell’operazione, contraddistinta dall’obiettivo strategico di aggregare due realtà industriali sfruttando le forti sinergie al fine di creare un nuovo operatore di riferimento, hanno perfezionato il loro ingresso nel capitale sociale di DOM, Friulia Spa, BNP Paribas BNL Equity Investments e un club deal promosso da primari investitori riconducibile a Fineurop, che hanno affiancato Ethica Global Investments e altri co-investitori del proprio network. L’operazione è stata altresì sponsorizzata tramite un finanziamento bancario ottenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena.

C Blade, fondata nel 1963 con sede a Maniago (PN), dal 2015 era di proprietà della holding statunitense SIFCO Industries, quotata alla borsa di New York. C Blade può vantare due stabilimenti industriali all’avanguardia dove impiega circa 120 risorse, ed è storicamente attiva nel settore power generation con un focus speciale nella produzione di componenti forgiati e lavorazioni meccaniche “mission critical” servendo i principali player del mercato power generation e alcuni operatori del settore aeronautico.

Grazie all’acquisizione di C Blade, DOM può consolidare ulteriormente il proprio ruolo di fornitore chiave per i principali OEM e service provider attivi nel settore del power generation, creando un gruppo industriale con ricavi di circa 40 milioni di euro, caratterizzato da una forte complementarietà in termini di lavorazioni, prodotti, tecnologie e clienti e contraddistinto da significativi spazi di crescita dovuti ai trend attesi del mercato di riferimento e da possibili sviluppi in settori affini.

Nel passaggio di proprietà è stato confermato l’attuale management, in particolare l’amministratore delegato Giancarlo Sclabi e il direttore finanziario Corrado Campolin, che collaboreranno con il management di DOM per realizzare le sinergie di Gruppo.

Il Presidente di DOM, Livio Marchiori, afferma: “Abbiamo identificato C Blade come realtà strategica al fine di creare insieme a DOM un attore capace di fornire l’intera gamma di pale per turbine a gas e vapore, diventando dunque il fornitore di rifermento per il settore power generation. Inoltre, abbiamo da subito identificato le forti sinergie commerciali e le possibili future opportunità nel settore aeronautico nonché la possibilità di ricoprire un ruolo chiave nella transizione energetica, in cui le turbine a gas, idrogeno e nucleare saranno fondamentali per accompagnare lo sviluppo delle fonti rinnovabili”.

Ethica Global Investments ha coordinato l’operazione con Ruggero Jenna, Francesco Sala, Edoardo Barboni e Davide Caselli, mentre per il reperimento del debito ha agito il team di Debt Advisory di Ethica Group con Fabiano Fossali, Federica Carcani e Sandro Ravera Chion. Per Friulia S.p.A. ha operato il Team Investimenti composto da Marco Signori, Roberta Terpin e Stefano Zonch.

Gli investitori sono stati supportati da Roberto De Bonis, Sara Consoli, Federica Marzachì e Mario Niggeler dello Studio LCA per gli aspetti legali, da Annina Filosa e Davide Brunelli di KPMG per gli aspetti contabili, da Alberto Regazzo, Christian Christodulopulos, Giorgio Crainz e Matteo Croci di OC&C per gli aspetti di business, da Roberto Colussi, Livia Schivardi e Matteo Toffanin dello Studio Deiure per gli aspetti fiscali, da Damiano Noce di HPC per gli aspetti ambientali e da Fabiano Fossali, Federica Carcani e Sandro Ravera Chion del team di Debt Advisory di Ethica Group per il reperimento del debito.

Nel contesto dell’operazione, C Blade è stata assistita da Alessandro Bartolini, Alessandro Zanatta e Gianmarco Barbini di BF & Company per gli aspetti finanziari e da Nicola Paglietti e Chiara Buttitta di Studio Internazionale per gli aspetti legali.