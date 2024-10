EUCOS cresce a doppia cifra e inaugura la nuova sede

Si è svolta oggi, venerdì 11 ottobre, a Pavia di Udine (UD) la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di EUCOS, gruppo friulano specializzato nell’installazione, manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e antincendio, e noleggio operativo. La nuova sede, locata nel cuore della zona industriale di Udine, si estende su una superficie di oltre 5.000 mq e ospita uffici, sale riunioni, aule di formazione, aree verdi e un grande magazzino con relative aree di stoccaggio e movimentazione delle merci. “Quando la squadra si fa numerosa, ci vuole una casa più grande”, commentano i soci di EUCOS Marco Saltarini Modotti e Guido Casarin. “Avevamo bisogno di un luogo più spazioso e funzionale, capace non solo di ospitarci tutti, ma anche di riflettere i nostri valori e la nostra visione per il futuro. E oggi qui possiamo finalmente dirci soddisfatti”.

Presenti all’inaugurazione, insieme a tutti i rappresentanti e collaboratori dell’azienda, il sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto, il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni Da Pozzo, il presidente del Cosef Marco Bruseschi, la direttrice generale di Confapi FVG Lucia Cristina Piu e l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini che ha dichiarato: “La Regione è a fianco delle imprese che scelgono di investire in Friuli Venezia Giulia, perché in grado di portare ricadute dirette e benessere sul territorio. Con una strategia lungimirante, Eucos ha saputo traguardare il futuro, investendo in digitalizzazione e mettendo in campo soluzioni che vanno nella direzione della servitizzazione. Sempre più imprese, infatti, preferiscono comprare un servizio piuttosto che acquistare un bene. Da qui la necessità di investire per aumentare la propria competitività sul mercato. L’inaugurazione di oggi raccoglie i frutti non soltanto di questa scelta coraggiosa, ma anche degli oltre cento anni di attività che l’azienda può vantare in Friuli”.

Crescita a doppia cifra

A partire dal 2019 EUCOS ha registrato una crescita costante, culminata nel 2023 con un fatturato di 3,4 milioni di euro, +25% rispetto all’anno precedente. Il trend positivo riguarda anche il 2024, con un +26% atteso nei dati di chiusura. L’aumento del volume di affari degli ultimi anni ha comportato un ampliamento anche in termini di personale: nel 2019 i dipendenti dell’azienda erano 11, oggi 30 e diventeranno 34 entro il 2025. Numeri che oggi posizionano EUCOS tra le principali realtà del Friuli Venezia Giulia specializzate nell’installazione e manutenzione di impianti tecnologici nel settore civile, terziario e industriale. A trainare questa importante crescita, un team affiatato e competente, guidato da una visione manageriale lungimirante, che affonda le radici in oltre 120 anni di storia ed esperienza nel settore (il marchio EUCOS nasce dall’evoluzione della storica ditta Saltarini, fondata a Udine nel 1903 da Libero Saltarini Modotti, lattoniere e impiantista idraulico, nonché trisnonno di Marco).

L’acquisizione della nuova sede di EUCOS suggella non solo un’importante fase di espansione e di crescita dell’azienda, ma anche una svolta in termini strategici di business: con essa, infatti, si conclude un processo di riorganizzazione societaria avviato oltre un anno fa, che ha portato alla nascita di un gruppo a capo di due diverse aziende (EUCOS s.r.l. specializzata nell’installazione degli impianti, e EUCOS SERVIZI s.r.l. specializzata nella manutenzione degli stessi), uno spin-off immobiliare e un altro dedicato ai servizi di noleggio (EUCOS RENT).

Servitizzazione: i primi (e gli unici) in regione

Dal 2022 l’azienda ha deciso di arricchire la sua offerta servizi con la formula del noleggio operativo. Si chiama EUCOS CaaS, ovvero ‘Cooling as a Service’ e consente ad aziende private o enti pubblici di dotarsi delle migliori infrastrutture per la generazione del caldo e del freddo, senza doverle acquistare. “Con i noleggi operativi di EUCOS abbiamo abbracciato un cambio di paradigma epocale. Dall’offerta del prodotto, siamo passati all’offerta della performance: servitizziamo i nostri impianti, concedendoli in uso a fronte di un canone mensile, mentre installazione, manutenzione e garanzia del risultato restano a carico nostro. Si tratta di una formula vantaggiosa sia per le imprese, in termini finanziari e di gestione, sia per l’ambiente, perché consente di ridurre gli sprechi. È una scelta etica, una soluzione in linea con i valori delle nuove generazioni e con i principi dell’Industria 5.0”, spiega Guido Casarin, socio di EUCOS. Per supportare questa importante evoluzione, EUCOS ha dovuto affrontare un percorso di trasformazione digitale legato ai propri processi interni e di analisi dei dati, dotandosi di un sistema di monitoraggio degli impianti installati tramite tecnologia IOT. Aggiunge Casarin: “Come azienda, puntiamo a migliorare sempre di più il processo di gestione degli interventi di installazione e manutenzione, e di conseguenza il servizio offerto ai nostri clienti. Le opportunità date dalle nuove tecnologie digitali ci consentono di guardare più lontano e di puntare a nuovi sviluppi di mercato, specialmente per tutto quel che riguarda il ciclo di vita dei prodotti: smaltimento, riciclo, riutilizzo.Abbiamo diversi progetti in fase di sviluppo, che verranno presentati al mercato il prossimo anno.