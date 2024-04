Euregio: Fedriga, Gect Fvg-Veneto-Carinzia è esperienza virtuosa

“Euregio ha dimostrato di essere tra le Euroregioni più virtuose conseguendo diversi riconoscimenti e implementando le proprie attività, in particolare quest’anno nell’ambito della mobilità sostenibile. Proprio oggi, infatti, abbiamo conferito a nove realtà pubbliche di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia il premio per la sostenibilità”.

Lo ha detto a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine dell’assemblea di Gect Euregio e della successiva cerimonia di conferimento del Premio per la Sostenibilità 2024.

Relativamente ai lavori dell’Assemblea, il governatore, commentando al rielezione del presidente della Carinzia, Peter Kaiser, alla guida del Gect Euregio Senza Confini, ha espresso parole di ringraziamento per l’operato svolto da Kaiser e sulla base dei risultati conseguiti ha proposto, assieme all’assessore ai fondi Ue del Veneto Federico Caner, la riconferma del governatore carinziano per un altro mandato. “Inoltre – ha aggiunto Fedriga – va considerato che la direzione del Gect è italiana e quindi per un opportuno criterio di equilibrio va continuata l’attuale governance”.

Per quel che riguarda il Premio per la sostenibilità, come ha ricordato il massimo esponente della Giunta regionale, questa seconda edizione ha inteso promuovere le progettualità realizzate da enti pubblici e di diritto pubblico che si sono concluse nel 2023.

Ognuno dei progetti che hanno concorso ha declinato le finalità legate alla mobilità comprese nei 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell’Agenza 2030. Nove sono stati i progetti premiati: tre per ciascuna delle Regioni del Gect.

Per il Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto il riconoscimento dal Governatore Fedriga il Comune di Turriaco (presente il sindaco Nicola Pieri), con il progetto ‘Le ciclabili dei cantautori’, il Comune di Pordenone, con il progetto Interreg Italia-Slovenia di mobilità universitaria e, infine, la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, con il progetto Interreg Italia-Croazia ‘DeepSea’ che riguarda i servizi di mobilità nei porti turistici.

I vincitori vengono nominati ‘Ambasciatori di sostenibilità’ e saranno i promotori di un messaggio a favore dell’ambiente all’interno dell’Area Euregio, rafforzando la condivisione e la coesione sul tema tra i partner istituzionali del Gect.