Al via a Pordenone Fiere “Eureka”, la rassegna in programma oggi e domani che mette in vetrina le imprese dell’ambito della cultura e della creatività. Ad aprire la giornata un convegno che ha fatto dialogare le aziende più performanti. Oltre 100 gli stand presenti. Nell’occasione anche la presentazione del dossier per la candidatura di Pordenone a Capitale Italiana della cultura 2027. GUARDA IL VIDEO