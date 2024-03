Eureka! Le nuove idee passano da Pordenone con la fiera della creatività

Un settore che vale il 5% del valore aggiunto sull’economia del territorio e che può contare su 5 mila imprese. Il settore della cultura creativa ha numeri importanti in Friuli Venezia Giulia e proprio per incentivare il comparto la Regione ha confermato Eureka, la fiera nazionale della cultura creativa in programma a Pordenone il 29 e 30 ottobre. Il vicegovernatore Mario Anzil ha spiegato che «questo è un evento che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione della cultura e della creatività come elementi strategici per la crescita della nostra Regione. La cultura non è solo un elemento di arricchimento personale e sociale, ma può e deve essere un volano per lo sviluppo economico, creando nuove opportunità di lavoro, sinergia e innovazione». Il calendario di Eureka prevede due convegni animeranno le mattinate del 29 e del 30 ottobre con interventi di esperti del settore, sono previsti 100 stand di imprese provenienti anche dai pesi confinanti e poi un’arena dedicata ai workshop e gli incontro B2B.