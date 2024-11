Regione battistrada a livello nazionale con rete Eures: quasi 500 tirocinanti in 20 anni

“Il Friuli Venezia Giulia lancia il bando di due borse di studio per altrettanti tirocini a Bruxelles destinati a laureati, confermando l’attitudine che l’ha vista dal 2014 prima Regione in Italia ad attivare una rete per i percorsi di mobilità internazionale con un bilancio ventennale estremamente positivo: 497 tirocini con esiti occupazionali favorevoli del 91,5 per cento, oltre la metà dei quali sul territorio italiano e il 30,4 dei per cento quali in Fvg”. Così l’assessore all’Università, Lavoro e Formazione Alessia Rosolen ha riassunto il senso della conferenza stampa di oggi a Trieste nel corso della quale è stato illustrato il nuovo bando per due tirocini di sei mesi nell’Ufficio di collegamento di Bruxelles della Regione Friuli Venezia Giulia.

“I quasi cinquecento tra diplomati, laureati e phd che siamo riusciti a mandare all’estero grazie alla rete Eures – ha detto Rosolen – hanno potuto arricchire i percorsi di studio e completare il loro talento e di questo accrescimento di competenze beneficia ora anche il territorio del Friuli Venezia Giulia, visto che molti di loro, come dimostrano i numeri, stanno spendendo qui la loro attività professionale”.

Obiettivo del bando presentato oggi, denominato “Insieme per l’Europa”, è di assicurare ai partecipanti, le cui partenze saranno scaglionate tra gennaio e luglio, un’opportunità di apprendimento nel contesto delle istituzioni europee, per permettere loro di acquisire competenze pratiche nel campo delle politiche Ue e della gestione delle relazioni internazionali, favorendo lo scambio culturale e linguistico. Ne sono destinatari, nello specifico, laureati disoccupati con conoscenza dell’inglese e del francese, i quali siano correntisti o figli di correntisti della Bcc, istituto di credito che concorre finanziariamente all’iniziativa insieme a Confcooperative Friuli Venezia Giulia. C’è tempo per le candidature fino al 15 novembre tramite Pec inviata a [email protected]. Nel corso della conferenza stampa, cui sono intervenuti Daniele Castagnaviz, presidente di Confcooperative Fvg, e Luca Occhialini, presidente Associazione Bcc del Fvg, un ex tirocinante e una tirocinante in videocollegamento da Bruxelles hanno testimoniato la loro esperienze e descritto i vantaggi di una formazione aggiuntiva che si sviluppa nel cuore del centro decisionale europeo.