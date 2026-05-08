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Economia

Euroleader, incontri per illustrare il nuovo bando  

Organizzati dal Gruppo di Azione Locale vari eventi dedicati al nuovo provvedimento nei Comuni della Carnia. Si comincia giovedì 14 maggio ad Ampezzo
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Euroleader ha organizzato alcuni incontri pubblici per illustrare i contenuti del bando “Potenziamento dell’offerta socioculturale, turistico-ricreativa e sportiva locale”, cofinanziato dall’Unione europea e previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale del GAL.

Gli incontri si svolgeranno giovedì 14 maggio (alle 15) ad Ampezzo a Palazzo Unfer, martedì 19 maggio (alle 16.30) a Comeglians nella Sala teatrale l’Alpina, giovedì 21 maggio (alle 15:30) a Sutrio nella Sala polifunzionale. Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati e sono organizzati dal GAL con la collaborazione dei Comuni menzionati.

La finalità del bando è permettere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e o ampliare strutture, infrastrutture e servizi socioculturali, turistico-ricreativi e sportivi a favore delle comunità rurali. Potranno essere finanziati investimenti per creare, recuperare e riqualificare spazi pubblici e di aggregazione; favorire nuove forme di mobilità sostenibile; sostenere investimenti volti a rafforzare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture, dei sentieri e dei percorsi; e ancora, aree picnic, punti sosta, servizi igienici, segnaletica e pannelli descrittivi; investimenti per recuperare il patrimonio culturale minore (es. cappelle, maine, manufatti rurali, …) e prevenirne il degrado; realizzare spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l’infanzia; sostenere l’avvio e il potenziamento di fattorie didattiche e sociali; realizzare e/o adeguare le strutture e le aree per attività sportive.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 794.263,35 euro di spesa pubblica. Beneficiari potranno essere Micro e piccole imprese, Enti del Terzo settore e Associazioni senza scopo di lucro, Enti pubblici, Partenariati costituiti in forma aggregata come reti d’impresa, cooperative, consorzi. La percentuale di finanziamento potrà variare dal 70% fino al 100% in base alla tipologia di progetto e alla natura del beneficiario.

C’è tempo fino al 17 luglio 2026 per presentare domanda. Il bando e la relativa documentazione sono consultabili sul sito web di Euroleader (www.euroleader.it) e pubblicati sul BUR del 15 aprile 2026.

Il bando è previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale di Euroleader nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027 (SRG06 LEADER).

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