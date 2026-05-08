Euroleader, incontri per illustrare il nuovo bando  

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Euroleader ha organizzato alcuni incontri pubblici per illustrare i contenuti del bando “Potenziamento dell’offerta socioculturale, turistico-ricreativa e sportiva locale”, cofinanziato dall’Unione europea e previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale del GAL.

Gli incontri si svolgeranno giovedì 14 maggio (alle 15) ad Ampezzo a Palazzo Unfer, martedì 19 maggio (alle 16.30) a Comeglians nella Sala teatrale l’Alpina, giovedì 21 maggio (alle 15:30) a Sutrio nella Sala polifunzionale. Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati e sono organizzati dal GAL con la collaborazione dei Comuni menzionati.

La finalità del bando è permettere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e o ampliare strutture, infrastrutture e servizi socioculturali, turistico-ricreativi e sportivi a favore delle comunità rurali. Potranno essere finanziati investimenti per creare, recuperare e riqualificare spazi pubblici e di aggregazione; favorire nuove forme di mobilità sostenibile; sostenere investimenti volti a rafforzare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture, dei sentieri e dei percorsi; e ancora, aree picnic, punti sosta, servizi igienici, segnaletica e pannelli descrittivi; investimenti per recuperare il patrimonio culturale minore (es. cappelle, maine, manufatti rurali, …) e prevenirne il degrado; realizzare spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l’infanzia; sostenere l’avvio e il potenziamento di fattorie didattiche e sociali; realizzare e/o adeguare le strutture e le aree per attività sportive.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 794.263,35 euro di spesa pubblica. Beneficiari potranno essere Micro e piccole imprese, Enti del Terzo settore e Associazioni senza scopo di lucro, Enti pubblici, Partenariati costituiti in forma aggregata come reti d’impresa, cooperative, consorzi. La percentuale di finanziamento potrà variare dal 70% fino al 100% in base alla tipologia di progetto e alla natura del beneficiario.

C’è tempo fino al 17 luglio 2026 per presentare domanda. Il bando e la relativa documentazione sono consultabili sul sito web di Euroleader (www.euroleader.it) e pubblicati sul BUR del 15 aprile 2026.

Il bando è previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale di Euroleader nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027 (SRG06 LEADER).