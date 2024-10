Europa: Zilli, unire Interreg Ita-Slo e Croazia per valorizzare Fvg

“Quella che abbiamo messo in atto è una novità sul piano della programmazione comunitaria che mira a fare sistema tra i territori per condividere, nell’ambito degli Interreg, progetti già in essere e fortemente proiettati allo sviluppo di piani improntati al turismo transfrontaliero sostenibile dal valore di oltre 20 milioni di euro. In questo caso, infatti, l’azione dell’Italia – con Friuli Venezia Giulia e Veneto – e della Slovenia si allargherebbe anche alla Croazia dando continuità territoriale alla dorsale adriatica”, Lo ha detto oggi a Bruxelles l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo al Laboratorio partecipato organizzato nell’ambito della 22° edizione della settimana europea delle Regioni a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e il rappresentante della Commissione europea Slawomir Tokarsky, con il quale la Regione è impegnata per la realizzazione del programma di GO!2025. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, viene concretizzata la volontà di dare forma a una nuova forma di collaborazione strategica traendo spunto da un’esperienza di successo, cioè quella del prodotto turistico transfrontaliero sviluppato congiuntamente da tre progetti strategici con l’Interreg Italia-Slovenia: Kras-Carso (governance area carsica e gestione del geoparco di Duino), Adria Ciclo Tour (tracciato ciclabile) e Poseidone (salvaguardia aree marittime costiere).

“È stata l’esperienza positiva in questi anni di programmazione europea, fatta di molti importanti obiettivi conseguiti, a consolidare l’idea che la collaborazione con i territori a noi vicini è strategica. In quest’ottica – ha aggiunto l’assessore – il voler superare ancora una volta i confini e guardare oltre, nella fattispecie alla Croazia, rappresenta un’occasione imperdibile per la valorizzazione del nostro territorio”. Come ha concluso Zilli, “si tratta di implementare gli investimenti mirati sulle ciclabili, sui cammini e sui siti naturalistici, che meritano di essere valorizzati nel rispetto dell’ambiente”.