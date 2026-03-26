Eurostratex esempio della Catena di Custodia Pefc

Un esempio della Catena di Custodia per la sostenibilità delle nostre foreste. Il tour nazionale promosso da Pefc Italia ha voluto far tappa a Sutrio dove lo stabilimento Eurostratex del gruppo Legnolandia ha aperto le sue porte a una delegazione di visitatori, guidati dal presidente nazionale del consorzio di certificazione Marco Bussone, che è anche presidente di Uncem. Eurostratex, specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi strutture in legno per edifici pubblici e privati, grazie alla sua recente realizzazione a Milano del “Punto Luce” della Ong Save the Children, è stata premiata come una delle dieci aziende in Italia che eccellono per sostenibilità. È, infatti, inserita nella Catena di Custodia delle foreste carniche.

“L’80 per cento dei boschi della nostra regione sono certificati – ha spiegato il presidente del gruppo industriale Marino De Santa – e attraverso i nostri stabilimenti, inseriti storicamente nella filiera del legno, riusciamo a generare valore aggiunto per il territorio, realizzando commesse in tutto il mondo. La Catena di Custodia è alla base della nostra sostenibilità e ha ancora ampi margini di crescita”.

Nel mercato globale di oggi, non basta dire che un prodotto è “sostenibile”. Bisogna dimostrarlo. Lo fa appunto la Catena di Custodia Pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification) che è il sistema di tracciabilità che garantisce al consumatore finale che il legno, la carta o il cartone provengano effettivamente da foreste gestite in modo sostenibile.

“Questa realtà – ha detto il presidente di Pefc Italia, Bussone – è un esempio di vera filiera che si apre al mondo da una area montana che storicamente ha sempre creduto e questo è dimostrato sia dalle superfici forestali certificate, oltre102mila ettari, sia per il numero delle imprese. Il livello raggiunto quindi dalla montagna friulana, dalla Carnia e dal gruppo Legnolandia rappresentano un fattore prezioso che spero stimoli l’emulazione e spinga le politiche italiana ed europea sulla strada da loro indicata”.