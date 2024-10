Eurostratex firma il tetto di un’importante cantina vinicola dei Paesi Baschi

Eurostratex di Sutrio firma la struttura portante della nuova cantina pensata per gli enoturisti di una delle aziende vinicole più importanti dei Paesi Baschi in Spagna, che verrà inaugurata il 31 ottobre. Si tratta della Bodegas Faustino fondata nel 1861 e che coltiva 650 ettari di vigneti nella Doc Rioja.

“Questa prestigiosa realizzazione – commenta Giovanni De Santa, amministratore delegato del gruppo Legnolandia di cui Eurostratex fa parte – è frutto della nostra collaborazione con lo studio di progettazione Foster+Partners, uno dei più importanti al mondo a cui l’azienda iberica si è affidata. Ne è nato un progetto di enoturismo all’avanguardia a livello mondiale, chiamato Planeta 1.0, per il quale siamo molto orgogliosi di aver contribuito, anche perché l’asticella ovviamente era molto alta e il risultato ottenuto ci dà grandissima soddisfazione. Il nostro compito è stato quello realizzare gli archi portanti in larice con un raggio molto stretto e senza ferramenta a vista: elementi fuori standard di grande design che sono stati realizzati proprio qui da noi in Carnia”.

Nel progetto architettonico dell’archistar Norman Foster vino, vigneto, natura, architettura, cultura e sostenibilità si fondono assieme. La struttura immersa tra le viti, meta finale di un percorso per gli enoturisti all’interno della tenuta, è concepito come una sala a volta priva di colonne per creare un volume spazioso e flessibile. Il tetto, pensato sia per ridurre l’esposizione solare sia a protezione delle piogge sempre più concentrate e intense oltre a essere dotato di impianto fotovoltaico la cui produzione di energia va oltre il fabbisogno, si ispira al patrimonio storico dell’azienda, reinterpretato come una struttura leggera composta da sinuosi archi in legno realizzati appunto dalla Eurostratex.