Eurotech, Emera sottoscrive l’aumento di capitale

La Emera srl della famiglia Fumagalli, che nel 2018 ha ceduto il marchio Candy alla Hayer, ha sottoscritto interamente l’aumento di capitale della Eurotech, la multinazionale di Amaro che progetta, sviluppa e fornisce edge computer e soluzioni l’internet of things, quotata all’Euronext Stari della Borsa di Milano.

L’operazione, del valore di 2,5 milioni di euro, era stata deliberata dal consiglio di amministrazione lo scorso 23 giugno ed era riservata alla Emera, socio di maggioranza relativa, che ora risulta titolare di 9.551.046 azioni di Eurotech, pari a circa il 24,725% del capitale sociale della società friulana.

Emera ha convertito così il versamento effettuato nel 2024; le nuove azioni sono 3.113.325 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni gia’ in circolazione e con godimento regolare, da ammettersi in via automatica alla negoziazione presso l’Euronext Star Milan al prezzo di sottoscrizione di 0,803 euro per ciascuna azione di nuova emissione, di cui 0,250 euro da imputarsi a capitale sociale (per un totale di 778.331 Euro) e 0,553 euro da imputarsi a sovrapprezzo (per un totale di 1.721.669 Euro).