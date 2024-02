Evasione fiscale in calo in FVG

Continua a diminuire l’incidenza percentuale dell’economia non osservata – costituita dal sommerso economico, dall’economia illegale, dal sommerso statistico e dall’economia informale – in rapporto al valore aggiunto (Pil) del Friuli Venezia Giulia. Se nel 2014 era al 12,8 per cento, nel 2021 (ultimo dato disponibile) è scesa al 9,4 per cento (vedi Graf. 1). Un risultato che ha abbassato l’evasione fiscale del FVG al 9 per cento. Questo vuol dire che nel 2021, per ogni 100 euro versati dai contribuenti friulani e giuliani all’erario, 9 euro sono “rimasti” nelle tasche degli evasori. In Italia solo la Provincia Autonoma di Trento (8,6 per cento), la Lombardia (8 per cento) e la Provincia Autonoma di Bolzano (7,7 per cento), presentano un livello di fedeltà fiscale superiore a quello presente in FVG. In termini assoluti, nel 2021 nella regione più a est del Paese sono stati sottratti al fisco quasi 1,5 miliardi di euro. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. GUARDA IL VIDEO