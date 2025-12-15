  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 15 Dicembre 2025
Eventi: Fedriga, nuove Terme sono investimento per futuro di Grado

Il governatore all'inaugurazione del riqualificato "polo delbenessere": investimento regionale di 16 milioni di euro. Bini:"Grande impegno di PromoTurismoFVG, cantieri conclusi in tempirecord"
Redazione
Autore: Redazione

“Un progetto importante sul quale la Regione ha creduto e investito molto, confermando la propria volontà di intervenire in modo concreto su infrastrutture di qualità, capaci di valorizzare le eccellenze del territorio e di rafforzare la competitività turistica del Friuli Venezia Giulia. Le nuove Terme Marine di Grado rappresentano un esempio virtuoso di come salute, benessere e turismo possano integrarsi in una visione di sviluppo e crescita. Un’opera che guarda al futuro della competitività turistica di Grado da qui ai prossimi decenni”. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo all’inaugurazione delle nuove Terme marine di Grado. Il progetto ha riguardato la riqualificazione dello storico polo termale della città – il primo edificio risale al 1974 – con il completo rifacimento e l’ammodernamento della struttura e l’inserimento di impianti e attrezzature di ultima generazione, per un investimento regionale complessivo di oltre 16 milioni di euro. “Le nuove Terme – ha aggiunto il governatore – sono parte di un percorso, che porteremo avanti con il Comune e con gli operatori, di riqualificazione anche dell’intera area del retrospiaggia, cruciale per Grado. Con la consapevolezza che dobbiamo cominciare a costruire i prossimi decenni: se non siamo in grado di offrire sempre qualcosa di più, di ammodernarci e rinnovarci nell’ambito dell’offerta turistica, rischiamo che anche località di straordinaria eccellenza come Grado possano, nel lungo periodo, essere penalizzate. Questo non ce lo possiamo permettere: dobbiamo continuare a investire su Grado e continuare a crederci, come testimonia l’opera che inauguriamo oggi che apre un percorso di grande prospettiva”.

All’evento erano presenti, tra le altre autorità, anche l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il sindaco di Grado Giuseppe Corbatto e il presidente di Grado impianti turistici (Git), Roberto Marin. “Una grande riqualificazione – ha affermato l’assessore Bini – sulla quale la Regione ha avuto il coraggio e la lungimiranza di investire risorse importanti, che hanno consentito di concludere i primi due lotti dell’intervento. Ma abbiamo già stanziato un’ulteriore quota di risorse che ci permetterà, nel prossimo futuro, di realizzare anche un terzo lotto, relativo a una nuova ala attigua alla struttura. Un ringraziamento particolare va a PromoTurismoFVG, che ha seguito direttamente la gestione dei lavori, riuscendo a chiudere i cantieri in tempi davvero record. Con interventi come questo – ha concluso Bini – che per bellezza e qualità dei servizi offerti hanno pochi eguali in Italia, stiamo cambiando il volto del turismo del Friuli Venezia Giulia. E i numeri ci stanno dando ragione, se si pensa che già a ottobre 2025 abbiamo superato la quota complessiva di 10 milioni di turisti”.

I lavori erano iniziati nel 2022 e hanno consentito una prima riapertura con l’operatività del primo piano. Successivamente, con il secondo lotto avviato a fine 2024, sono stati ultimati anche gli interventi sul secondo piano. È già prevista la realizzazione di un ulteriore lotto, finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari e all’introduzione di nuovi servizi dedicati alla cura della persona e al relax. Il rinnovamento complessivo ha dato vita a una nuova area wellness-spa con percorsi innovativi di calore e acqua, un’area interamente dedicata ai servizi beauty, spazi per trattamenti specializzati come la crioterapia e la stanza del sale, una zona relax, un centro fitness all’avanguardia e un’area medico-termale pensata anche per famiglie e bambini. Un polo del benessere che punta a diventare una destinazione internazionale di riferimento per il benessere scientifico e sostenibile, contribuendo a rafforzare l’identità di Grado come “Isola del sole e del bel vivere”, attiva 365 giorni all’anno.

