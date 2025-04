Eventi sostenibili: Simularte prima nel settore in Fvg a ottenere certificazione Iso 20121

Organizzare e gestire eventi culturali in modo sostenibile in ogni fase organizzativa, dalla progettazione alla realizzazione, così da minimizzare l’impatto ambientale e favorire inclusione, accessibilità e responsabilità sociale.

Dal mondo della cultura friulana arriva un importante riconoscimento per la sostenibilità. L’azienda SimulArte di Udine è infatti la prima in Friuli Venezia Giulia a ottenere la certificazione Iso 20121 come organizzatore sostenibile di eventi e attività culturali. Un importante traguardo che testimonia l’impegno concreto dell’impresa culturale e creativa nell’adozione di pratiche responsabili per la gestione di eventi culturali e artistici, in armonia con l’ambiente e la comunità.

La certificazione: al pari di Armani e del Museo Nazionale del Cinema di Torino

In Italia sono attualmente solo 145 le aziende che hanno ottenuto questa certificazione, e SimulArte è l’unica realtà regionale a far parte di questo ristretto gruppo. La norma Iso 20121:2024 è uno standard internazionale pensato per promuovere la sostenibilità nell’organizzazione di eventi, siano essi culturali, sportivi o legati al mondo della moda. Tra i nomi già certificati a livello nazionale troviamo, per l’ambito culturale e artistico, il Museo Nazionale del Cinema e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino; nel settore sportivo, Ducati (con il GP di Misano) e la società di pallacanestro Reyer di Venezia; nel fashion system, marchi come Giorgio Armani e Gucci, che hanno scelto di applicare la Iso 20121 alla gestione sostenibile delle loro sfilate ed eventi.

“Raggiungere la certificazione Iso 20121 è per noi un risultato di grande valore, che testimonia la nostra volontà di rendere la sostenibilità, economica, sociale e ambientale, un principio cardine del nostro lavoro, dimostrando che è possibile organizzare attività culturali con un approccio responsabile e consapevole” ha commentato Federico Mansutti, presidente di SimulArte.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa anche dal vicepresidente e assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil. “La cultura ha radici profonde nel nostro passato, ma il suo futuro dipende dalla capacità di guardare avanti, adattandosi alle sfide moderne senza mai perdere il contatto con la nostra identità. SimulArte, prima impresa culturale in regione ad ottenere la certificazione ISO 20121, ci ricorda che gli operatori culturali non devono essere solo divulgatori della memoria storica e testimoni del presente, ma anche promotori di un futuro responsabile, capace di rispondere all’evoluzione delle necessità ambientali, sociali ed economiche. La Regione Friuli Venezia Giulia oggi si complimenta quindi con SimulArte, che ha dimostrato di avere una visione per il futuro e di voler contribuire a far sì che la nostra regione diventi ogni giorno di più un luogo dove sia bello vivere”.

La certificazione di conformità agli standard internazionali è stata rilasciata da Dnv, leader mondiale nella certificazione di sistemi di gestione accreditati, al termine di un percorso di crescita articolato, avviato grazie al progetto Trace, co-finanziato dall’Unione Europea. SimulArte ha implementato processi e strategie orientati alla sostenibilità, per ridurre l’impatto ambientale e massimizzare i benefici sociali ed economici delle proprie attività culturali.

Lo standard Iso 20121 rappresenta un punto di riferimento a livello globale per la gestione sostenibile degli eventi. Con questa certificazione, SimulArte rafforza la propria identità di realtà pioniera in Friuli Venezia Giulia, pronta a promuovere modelli virtuosi per lo sviluppo sostenibile nel settore culturale.