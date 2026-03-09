Eventi e turismo, arriva la piattaforma di IA per la montagna pordenonese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Parte la sperimentazione di una nuova piattaforma di intelligenza artificiale per migliorare la gestione e la promozione degli eventi sul territorio della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. Il progetto è stato sviluppato da Insiel, società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la società goriziana Isonlab.

La soluzione sarà messa a disposizione della Comunità di montagna e dei dodici Comuni aderenti – Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto – con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento degli eventi e migliorare la promozione turistica locale.

Il sistema utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare locandine, testi e immagini degli eventi, anche partendo da una semplice fotografia. La piattaforma è in grado di individuare automaticamente le informazioni principali – come data, luogo e orario – e generare contenuti pronti per la pubblicazione sui social network, in particolare Facebook e Instagram.

«Con questa sperimentazione dimostriamo che è possibile adottare soluzioni di intelligenza artificiale negli enti pubblici garantendo pieno controllo dei dati e sostenibilità economica», ha spiegato l’amministratore unico di Insiel, Diego Antonini, sottolineando come il sistema sia progettato per operare senza ricorrere a servizi esterni.

Soddisfazione anche da parte della Magnifica Comunità. Il presidente Dino Salatin evidenzia che il progetto rappresenta «un passo avanti nel percorso di digitalizzazione del territorio», permettendo di semplificare la produzione dei contenuti e aumentare la visibilità degli eventi locali.

La piattaforma è stata addestrata con oltre 100 mila dati sintetici per adattarsi a diversi contesti comunicativi e può riformulare automaticamente i testi con stili differenti, da quello più istituzionale a uno più diretto e promozionale.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo EDIH-PAI, che punta a sviluppare e testare soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, con l’obiettivo di migliorare i servizi e valorizzare i territori.