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Ex cava Inerti Avianese, presentato il progetto di discarica per inerti

L’iniziativa avviata da Ecofriuli Srl, punta all’utilizzo della vecchia cava per depositare inerti derivanti da demolizione e non pericolosi
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Presentato  ad Aviano, nel corso di un incontro pubblico il progetto privato per il riuso della ex-cava “Inerti Avianese” come sito di stoccaggio di materiale da costruzione e demolizione non pericoloso. “Abbiamo pensato che fosse giusto condividere la nostra proposta con la città – hanno spiegato durante l’appuntamento nella Sala Conferenze della Casa dello Studente di Aviano avvenuto il 18 marzo scorso i rappresentanti di Ecofriuli Srl, azienda proprietaria dei terreni – sia per illustrare nel dettaglio di cosa si tratta, sia per condividerne anche il percorso di realizzazione”.

Il sito è in località “Campi di mezzo”, a sud della zona industriale di Aviano, a circa 2,5 chilometri dalla città e a qualche chilometro dalla base USAF-NATO e dai comuni di San Martino di Campagna e San Quirino. L’accesso alla ex-cava è dalla strada provinciale Sp24, in una zona classificata come industriale per attività estrattive di inerti. Il progetto prevede quindi di utilizzarne circa metà della superficie, complessivamente 800.000 metri cubi circa. L’ipotesi è quella di riconvertire il luogo in area di stoccaggio di materiali non pericolosi, come terra e rocce da scavo non contaminate, cemento, mattoni, mattonelle, materiali ceramici, rifiuti misti da demolizione e costruzione; tutti sottoprodotti del ciclo edilizio che non possono più essere riciclati.

“Comprendiamo bene come nessuno voglia materiale inerte sotto casa – hanno aggiunto dall’azienda – proprio per questo ci teniamo a mostrare la massima trasparenza e garantire la totale sicurezza, tracciatura e controllo del processo. Inoltre il sito di stoccaggio verrà progettato con le migliori tecniche di protezione di suolo, acqua e aria, con una riprofilatura della cava e un allestimento di fondo e pareti dell’invaso per accogliere i materiali, realizzando servizi e presidi per la verifica continua delle matrici ambientali. Quando la capacità sarà saturata verrà realizzata una copertura e un ripristino paesaggistico dell’area, con un monitoraggio puntuale nel tempo”.

Alla presentazione era presente anche del personale di eAmbiente, azienda veneziana leader nella valutazione di impatto ambientale, che ha contribuito a illustrare le conseguenze della realizzazione: “Il rumore sarà molto contenuto, l’unico effetto concreto sarà un modesto aumento di traffico per via dei mezzi in ingresso e uscita, visto che a livello di odori e di ricadute a livello idrico non è previsto alcun rischio vista la natura dei materiali e lo strato di impermeabilizzazione previsto, oltre alla distanza da corsi d’acqua. Anche a livello di polveri le attività saranno contenute, vista la profondità sotto il terreno e il contesto industriale in cui il sito si inserisce, che è già caratterizzato da una barriera ambientale circostante”.

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