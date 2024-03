Excelsior Fvg, 9.290 entrate in marzo e quasi 30mila nel trimestre

Interessanti e incoraggianti i numeri forniti dall’indagine Excelsior (realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in merito alle nuove opportunità di lavoro nel mese di marzo 2024: in Fvg sono 9.290 ovvero +750 rispetto al marzo 2023. Numeri previsti in decisa crescita nel trimestre marzo-maggio 2024, quando le entrate saranno 29.360 con un aumento di 2.080 rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Nel 22% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 78% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita)e si concentreranno per il 65% nel settore dei servizi e per il 59% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 17% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (20%). In 57 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

Le entrate interesseranno per il 31% giovani con meno di 30 anni; il 21% delle assunzioni previste sarà destinato a personale immigrato e l’11% a personale laureato.

Le tre figure professionali più richieste concentreranno il 63% delle entrate complessive previste. Molto richiesta (67%) l’esperienza professionale specifica o nello stesso settore.

Lle imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19% del totale.