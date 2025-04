Expo: Fedriga, evento ITS arricchisce presenza Fvg a Osaka

“Con la sfilata di ITS al Padiglione Italia abbiamo celebrato l’innovazione e la creatività: elementi che traggono origine dalle contaminazioni virtuose che, proprio in Friuli Venezia Giulia, affondano le radici nell’eredità culturale figlia del nostro ruolo di crocevia di popoli. Un’iniziativa particolarmente importante, sia perché ha per protagonista una delle eccellenze del nostro territorio sia per la fortissima valenza simbolica che essa assume in un palcoscenico internazionale come Expo”. Lo ha affermato il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, al termine di “Born to Create”, l’evento organizzato dal Ministero della Cultura e tenutosi oggi a Osaka presso il Padiglione Italia. Protagonisti dieci talenti italiani e giapponesi, selezionati tra i migliori partecipanti alle precedenti edizioni triestine dell’International Talent Support Contest. Presente, a fianco del massimo esponente dell’Esecutivo regionale, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.

“Particolarmente significativa – secondo Fedriga – la presenza di ITS a Expo, anche alla luce del progetto ‘Borderless’, sostenuto con convinzione dalla Regione e mirato a coinvolgere designer emergenti da ogni angolo del globo: un concept, quello che unisce Gorizia e Nova Gorica nella prima Capitale europea della cultura transfrontaliera della storia, che fa peraltro propria l’idea di fondo delle Esposizioni universali di porsi quale spazio aperto di dialogo, confronto e conoscenza”. Il governatore Fedriga e l’assessore Bini hanno quindi ringraziato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni “per aver regalato un’opportunità così preziosa al Friuli Venezia Giulia, peraltro nel contesto della settimana tematica dedicata alla Regione”. Nel corso della giornata, Fedriga e Bini sono inoltre stati ospiti dell’Arabia Saudita, Paese organizzatore della prossima Expo 2030, degli Emirati Arabi Uniti, delle Nazioni Unite e della Macedonia del Nord.

“La riconoscibilità del Friuli Venezia Giulia – hanno commentato a margine il governatore e l’assessore – non può infatti prescindere da un’azione che abbini, all’allestimento di spazi espositivi attrattivi, la costruzione di una rete di relazioni anche all’esterno del nostro Padiglione nazionale. Nel caso specifico – hanno concluso Fedriga e Bini – l’avvio di un’interlocuzione con realtà interessate da dorsali quali Imec assume una rilevanza strategica per la nostra regione, che del Corridoio indo-mediterraneo ambisce a diventare uno dei terminali di riferimento in Europa”.