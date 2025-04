Expo: Fedriga, Fvg ospite di numerosi padiglioni nazionali

“La presenza del Friuli Venezia Giulia a Expo è un’opportunità che stiamo sfruttando per farci conoscere dal grande pubblico attraverso gli spazi espositivi del Padiglione Italia, ma anche per intessere relazioni con altri Paesi: nella sola giornata di oggi, la nostra delegazione è infatti stata ospite degli Stati Uniti, di Israele, della Serbia, della Corea del Sud e di San Marino”.

Lo ha reso noto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in missione a Osaka assieme all’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini in occasione dell’esposizione universale che, fino al 3 maggio prossimo, vedrà la Regione protagonista nel contesto della settimana tematica “Co-creating cultures for the future”, dedicata alla cultura.

“Un’occasione unica – hanno sottolineato Fedriga e Bini – per consolidare delle relazioni già ben avviate, come quelle con gli Usa, con Israele e con la Serbia, e per attivare ulteriori contatti con altri potenziali partner”.

Aumentano considerevolmente nel frattempo gli accessi al Padiglione Italia, con una lunga fila di visitatori sin dal primo mattino e tempi di attesa fino a 120 minuti, “a testimonianza – secondo governatore e assessore – dell’apprezzamento del ‘brand Italia’ nel mondo e della leva, in termini di riconoscibilità, che esso può garantire anche al Friuli Venezia Giulia, grazie ai sette giorni di presenza in Giappone”.

Notevole, oltre all’area espositiva principale, il successo delle nicchie, con migliaia di persone intente a interagire con le attività proposte dalle eccellenze dell’artigianato e assorte nella lettura del fumetto “Yokai a zonzo in Friuli Venezia Giulia”, realizzato dal Palazzo del Fumetto in collaborazione con la Regione.

La giornata si è conclusa con una conferenza stampa di Lean Experience Factory, durante la quale è stato presentato il “Virtual Safety Training”: il primo software in Italia che, attraverso l’impiego di tecnologie digitali, consente di operare nell’ambito della formazione e della verifica del grado di apprendimento delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, contribuendo così alla riduzione del rischio di infortuni.

“Un applicativo davvero innovativo – hanno rimarcato Fedriga e Bini – che non a caso abbiamo deciso di valorizzare, nella nostra settimana a Osaka, offrendogli spazio nell’ambito delle attività di laboratorio organizzate dai partner della Regione a Expo, che stanno già registrando l’adesione di centinaia di visitatori del Padiglione Italia”.

“I numeri allarmanti che ancora oggi purtroppo caratterizzano il dramma degli incidenti sul lavoro – hanno chiarito infine Fedriga e Bini – ci impongono di continuare, come Regione, a orientare il massimo impegno alle attività di formazione e di prevenzione promuovendo una vera e propria cultura della sicurezza, così come enunciato nella Carta di Lorenzo, attraverso il coinvolgimento trasversale di istituzioni, imprese, sindacati e scuole”.