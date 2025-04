Expo: Fedriga, Giappone partner strategico anche in chiave Imec

“Consolidare le relazioni con il Giappone significa anzitutto riaffermare, in un quadro internazionale caratterizzato da incertezze, la volontà del sistema delle Regioni, e del mondo produttivo che esso rappresenta, di governare il proprio futuro: una volontà che si esprime, nel caso specifico del Sol Levante, nella sua elevazione al ruolo di partner strategico e nella sua integrazione nelle prospettive di sviluppo legate ai Corridoi strategici quali l’Imec. Un quadro nel quale il Friuli Venezia Giulia, porta sull’Europa continentale e balcanica, può inserirsi con autorevolezza, mettendo a frutto le eccellenze nel campo della logistica e dell’innovazione”. È con queste parole che Massimiliano Fedriga – nella sua duplice veste di governatore del Friuli Venezia Giulia e di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ha sottolineato la rilevanza dell’edizione speciale di Selecting Italy, tenutasi stamane al Padiglione Italia nel contesto di Expo 2025 Osaka.

L’evento sull’attrazione degli investimenti esteri, organizzato congiuntamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e patrocinato dai Ministeri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e delle Imprese e del Made in Italy, ha inteso infatti aprire una finestra sul mercato giapponese chiamando a raccolta, in occasione dell’Esposizione universale, oltre 130 stakeholder tra istituzioni e imprese. Ricco il parterre di relatori – l’ambasciatore Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka; l’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti; il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini; il governatore della Prefettura di Osaka, Hirofumi Yoshimura; il presidente dell’agenzia Ice, Matteo Zoppas; il direttore dell’Area investimenti di Invitalia, Ernesto Somma; il responsabile della Banca d’Italia in Giappone, Andrea Gerali – e di testimonianze di casi di successo – il direttore generale di Meti-Kansai, Kazushige Nobutani; il direttore generale di Jetro Osaka, Hideki Sho; il direttore del Dipartimento pianificazione di Jetro per l’Europa, Go Shimuta; il direttore di Shionogi, Takudo Sawada; il responsabile vendite di Freund corporation, Eiji Tomita; l’amministratore delegato di Nidec, Katia Drusian; il direttore generale di Hitachi, Yasuo Hirano -. “Selecting Italy – ha rimarcato ancora Fedriga – si conferma quindi come uno spazio di dialogo concreto e costituisce una piattaforma operativa virtuosa, da cui prendono forma non solo idee bensì fattive opportunità di collaborazione a livello internazionale, che si traducono in notevoli ricadute sui territori in termini di innovazione tecnologica, produttività, occupazione e conoscenza”. Dati alla mano, il Friuli Venezia Giulia è un esportatore netto verso il Giappone di prodotti alimentari e bevande, tra cui spiccano i vini, e registra un saldo commerciale positivo nel settore legno e arredo, nell’industria manufatturiera e nell’elettronica; quanto all’import, i settori di maggior peso sono l’automotive e il tessile.

“Il percorso che abbiamo intrapreso – ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, nel corso del proprio intervento conclusivo a Selecting Italy – poggia su due parole chiave: dialogo e consapevolezza. Dobbiamo farci conoscere, dobbiamo raccontare le specificità del nostro territorio, dobbiamo sviluppare relazioni di lungo periodo con gli stakeholder istituzionali ed economici”. Secondo Bini, “la vetrina di Expo è quindi preziosa per illustrare gli incentivi fiscali e finanziari rivolti alle aziende che intendono investire in Friuli Venezia Giulia e per accendere riflettori su strumenti unici quali il regime di Porto franco internazionale e la Zona logistica semplificata: temi di primaria importanza, che saranno peraltro oggetto di ulteriori approfondimenti anche nel corso della terza edizione di Selecting Italy, in programma il 4 e 5 novembre prossimi a Trieste”.