Export agroalimentare Fvg, +64% in cinque anni

Il Friuli Venezia Giulia si distingue per la sua competitività nel settore agroalimentare, grazie a una combinazione di innovazione, qualità e tradizione. La regione è un punto di riferimento per la produzione di vino e prodotti lattiero-caseari, – che congiuntamente pesano per il 31% sul valore della produzione agricola regionale – con un forte impegno verso la sostenibilità e la valorizzazione delle filiere locali. In generale, l’agroalimentare italiano si trova oggi in un contesto economico caratterizzato da una ripresa economica moderata e da una crescente attenzione alla sostenibilità: nonostante le sfide globali, continua a mostrare resilienza e capacità di adattamento. In questo scenario, l’agroalimentare friulano è riuscito a migliorare le proprie performances economiche, soprattutto sul fronte dell’export: negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite oltre frontiera sono aumentate del 64% contro una media nazionale del 49%, trainato proprio dall’export di prodotti lattiero-caseari (+113%) e dal vino (+80%).

Questo è quanto emerso durante il convegno “Agribusiness in Friuli Venezia Giulia: prospettive e strategie per il 2025” organizzato a Udine da CiviBank con gli interventi di Gabriele Iacolettig e Marco Gabai della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Regione FVG e di Denis Pantini, Responsabile Agroalimentare di Nomisma, società di studi e ricerche in campo economico. L’evento, che ha richiamato oltre 200 partecipanti tra istituzioni, associazioni, professionisti e imprenditori agricoli, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e aggiornamento, confermando il valore e l’impegno di CiviBank, e dell’intero Gruppo Sparkasse, a sostegno del settore agricolo.

Alberta Gervasio, Presidente CiviBank, ha sottolineato che “Banca di Cividale è da sempre una controparte di rilievo nel sostegno alle aziende agricole del territorio; con una posizione di leadership soprattutto nell’erogazione dei fondi messi a disposizione dalla regione, abbiamo potuto supportare numerosi progetti e iniziative volte a migliorare la produttività e la sostenibilità del settore. È fondamentale avere una corretta lettura delle esigenze delle aziende e utilizzare strumenti dedicati per la valutazione delle operazioni. In questo il team Agribusiness, formato da specialisti della nostra banca, assicura un servizio di eccellenza.”

Il Direttore Generale di CiviBank, Luca Cristoforetti, ha ricordato che “il Gruppo Sparkasse serve oltre 3 mila clienti del settore, di cui 1.300 con CiviBank. che ha uno stock di affidamenti superiore ai 230 milioni di euro. Negli ultimi quattro anni, abbiamo erogato nuovi finanziamenti per un totale di 110 milioni di euro, di cui 70 milioni attraverso la legge 80. Nei prodotti dedicati ai giovani agricoltori, oltre al supporto agli investimenti, abbiamo previsto una specifica destinazione per il ricambio generazionale, con durate molto più ampie rispetto ai prodotti ordinari di credito; questo per dare un concreto sostegno alle nuove generazioni di operatori agricoli.”