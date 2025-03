Export Arredo 2025-2030: al via i lavori per il comparto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il progetto di valorizzazione dell’export regionale è stato presentato a Manzano da Regione FVG e Cluster Arredo.

Si tratta di un cantiere operativo che scriverà il futuro del comparto nei prossimi 5 anni. Presentato anche il nuovo bando regionale “Export legno arredo 2025” finanzierà progetti per l’internazionalizzazione delle imprese del settore con sede in Friuli Venezia Giulia.

Un grande cantiere operativo costruirà nei prossimi 5 anni, con il supporto della Regione FVG e del Cluster Legno Arredo Casa, l’export del comparto regionale. La Regione FVG si è attivata fin da subito sostenendo il progetto del Cluster “ExportArredo.it”, nonché finanziando il nuovo bando contributivo “Export Legno-Arredo 2025” appositamente dedicato al comparto e gestito direttamente dal Cluster su incarico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. Il bando finanzierà progetti per l’internazionalizzazione delle imprese del settore con sede in Friuli Venezia Giulia; il contributo coprirà fino al 60% dei costi per interventi relativi a consulenze strategiche per l’internazionalizzazione.