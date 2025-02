Export Arredo 2025-2030, tavola rotonda a Manzano con Regione Fvg e FederlegnoArredo

Come rafforzare la presenza sui mercati internazionali in un contesto geopolitico instabile e con una domanda in continua evoluzione? È la sfida che il settore legno-arredo della regione deve affrontare, adottando strategie e strumenti adeguati per sostenere la competitività delle aziende nell’export e nelle politiche di internazionalizzazione. Se ne parlerà alla Tavola rotonda “Export Arredo: la sfida dei mercati globali 2025-2030” lunedì 3 marzo alle ore 17.15 a Manzano, presso l’Innovation Platform, via Stretta 20.

Interverranno l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che presenterà le strategie regionali per il settore legno-arredo nell’ambito del programma “Agenda FVG Manifattura 2030”, che mira a rafforzare innovazione, digitalizzazione e presenza internazionale delle imprese locali, il presidente del Cluster Legno Arredo Casa FVG Edi Snaidero e il responsabile delle relazioni istituzionali e internazionali di FederlegnoArredo, Filippo Benedetti, che analizzerà i dati regionali e nazionali all’export legno-arredo. Modererà l’incontro il direttore del Messaggero Veneto e vicedirettore del Gruppo Nem Paolo Mosanghini.

Al termine della serata sarà illustrato il nuovo bando regionale “Export Legno Arredo 2025“ a supporto delle imprese del comparto nei processi di internazionalizzazione..