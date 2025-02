Export Fvg, la crisi della Germania pesa più degli eventuali dazi Usa

Sull’export del Friuli Venezia Giulia la crisi della Germania rischia di pesare più degli eventuali dazi degli States su beni e servizi importati dall’Unione europea: mezzo miliardo di euro contro 300 milioni.

Le stime sono dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, il quale quantifica in 515 milioni il danno in due anni causato al sistema produttivo della nostra regione dalla crisi economica della Germania. L’export verso questo mercato si è contratto di 358 milioni nel 2023 e di 157 milioni nei primi nove mesi del 2024.

Secondo l’OCSE, l’eventuale introduzione di dazi al 10 per cento su quanto importato dall’Ue sulle importazioni sull’intera gamma dei prodotti e dei servizi importati dall’UE, provocherebbe una riduzione delle esportazioni italiane di 3,5 miliardi di euro, che salirebbe a 10/12 miliardi con aliquota del 20 per cento. Ciò si tradurrebbe per il Friuli Venezia Giulia – secondo la Cgia di Mestre – in una contrazione delle vendite tra i 75 e i 250 milioni.

Tra i settori più penalizzati la cantieristica navale (che vale 1 miliardo dei 2,3 miliardi di export negli Usa nel 2023), mobili, macchine per la metallurgia, industria alimentare. Con 2,3 miliardi, il Friuli Venezia Giulia è nona tra le regioni italiane per export verso gli States. Ma è seconda per contrazione percentuale più elevata delle vendite.

A preoccupare, per la Cgia di Mestre, è anche il caro energia: nel 2025 le bollette potrebbero costare al sistema imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia 502 milioni di euro in più rispetto al 2024, con una spesa complessiva che dovrebbe toccare 3,1 miliardi.