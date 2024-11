Eyof a Lignano: oggi la firma per costituire il Comitato organizzativo della 19^ edizione

Con la firma avvenuta questa mattina nella sede della Regione FVG, tra il Presidente Massimiliano Fedriga e il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, è stato costituito il comitato per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle attività propedeutiche alla realizzazione di EYOF FVG 2027, il Festival Olimpico della Gioventù Europea che si terrà nella città di Lignano Sabbiadoro. Partner dell’organismo anche il Comitato regionale del C.O.N.I. in qualità di membro onorario, con il fine di apportare le proprie conoscenze e la propria competenza tecnico-sportiva.

«Le finalità del comitato sono organizzative per la 19esima edizione estiva dello EYOF, da attuare in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e gli altri Comuni della regione interessati, le Federazioni sportive e altri soggetti pubblici e privati, anche promuovendo la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant’altro valutato opportuno», ricorda il Sindaco a margine della firma di oggi.

«Mandato di questa Amministrazione comunale, fin dal suo insediamento – aggiunge – è quello di promuovere la sinergia tra lo sport e il turismo, anche attraverso l’attivazione di importanti investimenti infrastrutturali, si pensi per esempio al piano urbanistico della Città dello Sport. E l’EYOF è sicuramente un evento non solo sportivo, ma un’occasione di incontro per giovani atleti europei tra i 14 e i 18 anni, in un contesto di sport, educazione e cultura, per vivere in prima persona i valori olimpici di pace, parità di genere, rispetto, integrazione e sviluppo sostenibile».