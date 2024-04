Fabbricando 2024, premiati i migliori progetti al Centro Ricerche Danieli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con soddisfazione si è conclusa la dodicesima edizione del “Concorso Fabbricando – Scuole in Azienda”. Stimolare i ragazzi alla cultura del saper fare: questo lo spirito che anima il Concorso che si è sviluppato negli anni e che intende coinvolgere le Scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, unitamente agli ITS Academy ed alle Università di Scienze della Formazione Primaria.

Gli elaborati, in totale 35 provenienti da 19 scuole di 7 regioni italiane e un istituto paritario del Cairo, sono stati valutati da quattro diverse commissioni esaminatrici sulla base di molteplici parametri, tra cui la qualità della progettazione didattica, l’originalità, la complessità, l’efficacia della comunicazione e l’interazione con il contesto territoriale.

Vincitori del primo bando i bambini di tre classi della Scuola Dell’Infanzia di Case di Manzano (UD) con il progetto “Filo…verdure e…Magia!”. Per la complessità degli aspetti coinvolti e per aver saputo affrontare le difficoltà emerse coinvolgendo la comunità, dimostrando capacità di utilizzare il problem solving, il pensiero critico e la creatività per superare i problemi e autofinanziare l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Seconda classificata la Scuola dell’Infanzia Cecilia Danieli con la partecipazione dei bambini del Nido Cecilia di Buttrio (UD). Terza classificata la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Gonars (UD).

Primi classificati del secondo bando tre ragazzi dell’ISIS “Arturo Malignani ” di Udine, con il progetto “Main Vibe” per aver affrontato il tema della prototipazione con un approccio multidisciplinare e con l’utilizzo di nuove tecnologie, quali il machine learning per l’elaborazione dei dati raccolti da opportuni sensori realizzati dagli studenti. Secondo classificato l’Istituto Salesiano Don Bosco del Cairo, Egitto, con il progetto “Sistema di irrigazione automatico”. È stata aggiudicata anche una menzione al gruppo di studenti dell’ISIS “Arturo Malignani ” di Udine per il progetto “Space Curl”, per il quale la commissione ha apprezzato lo sforzo di cogliere la sfida lanciata lo scorso anno con la realizzazione del prodotto.

Il MITS – Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie Per Il Made In Italy – Udine si è invece classificato al primo posto del terzo bando con il progetto “Play All Day – gioca, impara, arreda”. Per la completezza e l’efficacia della presentazione del lavoro svolto dal gruppo classe, che ha sviluppato una ampia gamma di originali prodotti ludici per l’infanzia curandone nel dettaglio sia gli aspetti pedagogici che tecnici e realizzativi. Secondi classificati gli studenti dell’Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie Per Il Made In Italy (MITS) di Udine. Terzi classificati a parimerito uno studente dell’ITS Academy AgriPuglia di Bari ed una classe del MITS Udine.

Vincitrice del quarto bando Vanessa Mariotto – laureanda in Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Udine – con la tesi intitolata “Insegnare e apprendere la chimica del suolo nella scuola dell’infanzia: esiti di un percorso sperimentale”. Si è distinta per aver implementato nella didattica un processo di conoscenza analitica, ispirato alla concretezza e “materialità” dell’esplorazione intesa come percorso di apprendimento, da un lato arrivando alla realizzazione di oggetti concreti con materiali “poveri” trasformati nel loro uso e nella loro percezione, e dall’altro favorendo il potenziamento della curiosità per la scoperta dell’ambiente circostante. Seconda classificata Anna Lucia Invernizzi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Terza classificata, infine, Emma Caravaggi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con sede a Brescia.

Le opere vincitrici del Concorso sono state premiate oggi, sabato 13 aprile, presso la sede della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., a Buttrio in via Nazionale 41. Per l’occasione, oltre alla cerimonia di premiazione, sono state organizzate delle visite ai reparti produttivi Danieli e al laminatoio QWR di ABS.

Hanno presenziato alla cerimonia di premiazione il Questore di Udine il dott. Alfredo D’Agostino, il Prefetto di Udine il dott. Domenico Lione ed in rappresentanza della Regione FVG l’Assessore Regionale alle Finanze la dott.ssa Barbara Zilli.