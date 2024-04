Fabbricando 2024, sabato 13 aprile le premiazioni dei migliori progetti

Si terranno sabato 13 aprile alle ore 10 presso la sede della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., a Buttrio in via Nazionale 41 le premiazioni degli migliori progetti presentati alla XII edizione di Fabbricando, il concorso promosso da Danieli che, sin dal 2006, si pone l’obiettivo di favorire l’orientamento dei bambini/bambine ed accelerare quello dei giovani verso le discipline STEM, acronimo per Science, Technology, Engineering e Mathematics.

Lo scopo è di fornire ai ragazzi la possibilità di scoprire da vicino le realtà produttive del loro territorio, rafforzando così il legame tra scuola e impresa, presentando progetti innovativi e inclusivi in campo ambientale, energetico, digitale, dell’automazione industriale e della comunicazione.

Fabbricando 2024 ha coinvolto scuole di 7 regioni italiane e un Istituto paritario del Cairo, suddivisi in quattro bandi. Il primo bando dedicato alle Scuole dell’Infanzia primarie e secondarie di primo grado, il secondo alle Scuole Secondarie di secondo grado e agli Istituti Tecnici Superiori, il terzo agli ITS Academy ed il quarto indirizzato ai corsi di studio universitari in Scienze della Formazione Primaria.

In questa 12^ edizione sono stati presentati 35 progetti provenienti da 19 scuole, con la partecipazione in totale di 423 studenti e 22 docenti. Hanno partecipato al primo bando la scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Gonars (UD), l’Educandato statale “Collegio Uccellis” (UD), la Scuola dell’Infanzia “Grazia Deledda” (BO), la Scuola dell’Infanzia Cecilia Danieli (UD), l’Istituto Comprensivo di Manzano (UD) e l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Tesis (PN). Hanno concorso al secondo bando la Scuola Secondaria di secondo grado ISIS “Mattiussi Pertini” (PN), l’ISIS “A. Malignani” (UD), l’Istituto “D’Aronco” di Gemona (UD), l’ISIS “Mattei” di Latisana (UD), l’Istituto Salesiano “Don Bosco” del Cairo (Egitto), l’ITI “S. Cannizzaro” (CT) e l’ITT “Enrico Fermi” di Francavilla Fontana (BR). Al terzo bando hanno partecipato il MITS – Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie Per Il Made In Italy (UD), l’ITS Academy AgriPuglia (BA) e l’ITS Academy Meccatronico Veneto (VI). Il quarto bando, infine, ha visto la partecipazione di studenti universitari dell’Università degli Studi di Udine, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con sede a Brescia e dell’Università di Macerata.

Gli elaborati sono stati valutati da 4 diverse commissioni esaminatrici. Per il primo bando, dedicato alle Scuole dell’Infanzia primarie e secondarie di primo grado, la commissione era costituita da Anna Rosa Tomasin (delegata dell’Assessore regionale FVG alla Formazione e Lavoro), Alessandra Salvatori (giornalista), Camilla Benedetti (Gruppo Danieli). Per il secondo bando, dedicato alle Scuole Secondarie di secondo grado e agli Istituti Tecnici Superiori, la commissione esaminatrice era composta da Anna Rosa Tomasin, Marco Sortino (Università degli Studi di Udine) Rosella Zentilin (docente referente delle collaborazioni e dei concorsi Liceo Sello), Gianfranco Marconi (Gruppo Danieli). Componevano la commissione per il terzo bando, riservato agli ITS Academy, Anna Rosa Tomasin, Marco Sortino (Università degli Studi di Udine), Ario Gervasutti (giornalista), Alfonso Balsamo (Area Lavoro, Welfare, Capitale Umano di Confindustria – delegato agli ITS Academy), Rolando Paolone (Gruppo Danieli). Infine, la commissione esaminatrice per il quarto bando, indirizzato ai corsi di studio universitari in Scienze della Formazione Primaria, era composta da Anna Rosa Tomasin, Doranna Di Vano (docente di Scuola Secondaria di Primo Grado), Giulia Fiorillo (Delegata dal Servizio Istruzione, Orientamento e Diritto allo Studio), Alfonso Di Leva (giornalista), Michele Marinutti (Gruppo Danieli).

Per il suo ruolo formativo il Concorso ha ottenuto il Patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’Università degli Studi di Udine oltre al sostegno di Confindustria e dell’Associazione ITS Italy.

Per l’occasione, oltre alla cerimonia di premiazione, i partecipanti del primo bando avranno la possibilità di visitare i reparti produttivi Danieli, mentre gli studenti che hanno partecipato al secondo, al terzo ed al quarto bando avranno l’opportunità di effettuare una visita guidata al laminatoio QWR di ABS