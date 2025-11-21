Fabbriche aperte: 22 aziende friulane aprono le porte a 500 studenti

GUARDA IL VIDEO Anche quest’anno ritorna Fabbriche Aperte, l’iniziativa di Confindustria Udine, giunta alla sua 24esima edizione, che si conferma un appuntamento atteso da scuole, studenti e aziende del territorio. L’obiettivo del progetto è quello di permettere a ragazzi e docenti di entrare in contatto diretto con la realtà industriale friulana: un percorso di visite guidate dentro gli stabilimenti di imprese appartenenti a settori produttivi differenti, per osservare da vicino processi organizzativi, tecnologie, innovazione e attività produttive. Le visite guidate prenderanno il via lunedì 24 novembre per proseguire fino a venerdì 28. Le 22 aziende associate a Confindustria Udine coinvolte accoglieranno 500 studenti di 5 istituti delle scuole tecniche e professionali della provincia di Udine. Tra le aziende che apriranno le porte ci sono la Danieli di Buttrio, il Cafc di Udine, l’Abs di Cargnacco, la Pmp di Coseano, la Pittini di Osoppo

Fabbriche Aperte rientra nell’ambito delle molteplici iniziative con cui Confindustria Udine vuole far conoscere alle nuove generazioni le imprese del territorio, puntando a valorizzare il loro talento e cercando di contribuire a ridurre, nel medio-lungo periodo, il divario tra le figure professionali richieste dalle aziende del territorio e le competenze formate dal sistema scolastico. Il progetto coinvolge gli studenti e gli insegnanti degli istituti tencinci : l’Itt della Bassa Friulana, il Raimondo D’Aronco di Gemona, l’Arturo Malignani e il Bearzi di Udine, e il Fermo Solari di Tolmezzo