FairCap mette in ferie forzate i 350 dipendenti di Flex

La Adriatronics (ex Flex) di proprietà del fondo FairCap ha imposto le ferie forzate a tutti i 350 dipendenti, una decisione che ha scatenato la dura reazione dei sindacati e la preoccupazione del mondo politico. La mossa dell’azienda arriva in un momento cruciale, con una vertenza in corso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per trovare nuovi acquirenti e salvare i posti di lavoro. Proprio durante l’ultimo incontro a Roma, sembrava essersi raggiunta un’intesa per proseguire nella ricerca di soluzioni.

La decisione di FairCap ha gettato nello sconforto i lavoratori, che si sono riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Il sindacato USB ha criticato duramente l’azienda, definendo la scelta “inammissibile” e sottolineando come in passato gli accordi sulle chiusure collettive siano sempre stati raggiunti attraverso il dialogo.

La vicenda ha attirato l’attenzione della politica, con l’onorevole Debora Serracchiani che ha chiesto al governo Meloni di convocare urgentemente un tavolo al Mimit. Serracchiani ha espresso forte preoccupazione per il futuro dei 350 lavoratori e ha sollecitato un intervento deciso del governo per individuare possibili acquirenti e scongiurare la chiusura dello stabilimento.

“Il destino di 350 lavoratori e la speranza di una reindustrializzazione non può rimanere appeso all’arbitrio di un fondo finanziario”, ha dichiarato la deputata dem, sottolineando l’importanza di un intervento governativo per dare un indirizzo alla crisi e salvaguardare i posti di lavoro.