Falsi pacchetti per il Superbonus, truffati clienti in tutto il Nord

Il Superbonus continua a lasciare strascichi, anche tra coloro che hanno pagato per servizi mai visti. E’ il caso di duemila persone, residenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte che, tra il 2020 e il 2022, sono finite nella rete di una società trevigiana, l’Agm Group di Conegliano. I clienti truffati nella nostra regione sono 355: 213 nel Friuli Occidentale, 107 a Udine, 30 a Gorizia e 5 Trieste. La Guardia di Finanza di Treviso, guidata dal comandante Daniele Leonetti, dopo accurate indagini, ha portato alla luce lo schema truffaldino adottato dalla società, che si presentava come un “general contractor” capace di gestire l’intero processo per accedere alle agevolazioni fiscali offrendo un pacchetto “chiavi in mano”. Ma dopo aver incassato il corrispettivo per lo studio di fattibilità – tra i 300 e i 2.500 euro a pratica che avrebbero dovuto essere successivamente rimborsati – i servizi promessi non venivano erogati, impedendo ai clienti di ottenere i benefici fiscali.

I finanzieri di Treviso hanno sentito circa 350 clienti, che hanno collaborato attivamente alle indagini, e perquisito la sede del “general contractor” e le abitazioni di amministratori e agenti di vendita, smascherando la condotta truffaldina dell’impresa, che non ha mai iniziato alcun lavoro. L’ammontare complessivo delle truffe tocca i 2 milioni di euro, pari agli importi versati dai clienti per gli studi di fattibilità. La società, già destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette, è attualmente in stato d’insolvenza a causa dei comportamenti illeciti degli amministratori che ne hanno aggravato il dissesto. I due amministratori della società sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di truffa. La ditta alcuni giorni fa era stata condannata dal Tribunale di Treviso risarcire una cinquantina di clienti dopo una causa intentata da Assoutenti .