Famiglia: boom di richieste per il contributo neo mamme

Sono oltre 200 le domande presentate in un solo giorno per il contributo della Regione dedicato alle neo mamme nei primi 12 mesi di vita o accoglienza del bambino. Sono i primissimi numeri snocciolati dall’assessore Alessia Rosolen nei giorni scorsi e relativi alla nuova linea contributiva della Regione diventata operativa il 14 maggio che prevede un assegno base di 250 euro mensili che raddoppia a 500 euro nel caso di madri under 30.

Complessivamente, l’esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga, ha previsto 493 milioni di euro nel triennio 2026-28. Il contributo è condizionato all’occupazione della richiedente o al suo inserimento in percorsi di istruzione e formazione, oltre al possesso della Carta Famiglia e a una soglia Isee non superiore ai 35mila euro.

Il pacchetto famiglia prevede inoltre interventi legati alle politiche abitative con un contributo a fondo perduto per l’acquisto dell’abitazione principale che può coprire fino al 50% del prezzo dell’immobile, entro un tetto massimo di 40 mila euro. L’immobile non deve avere un valore superiore ai 200 mila euro e rientrare nelle categorie catastali di lusso.