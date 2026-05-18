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Economia
Le domande per il contributo sono state aperte il 14 maggio

Famiglia: boom di richieste per il contributo neo mamme

Il pacchetto della giunta prevede un aiuto anche per la casa
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Sono oltre 200 le domande presentate in un solo giorno per il contributo della Regione dedicato alle neo mamme nei primi 12 mesi di vita o accoglienza del bambino. Sono i primissimi numeri snocciolati dall’assessore Alessia Rosolen nei giorni scorsi e relativi alla nuova linea contributiva della Regione diventata operativa il 14 maggio che prevede un assegno base di 250 euro mensili che raddoppia a 500 euro nel caso di madri under 30.

Complessivamente, l’esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga, ha previsto 493 milioni di euro nel triennio 2026-28. Il contributo è condizionato all’occupazione della richiedente o al suo inserimento in percorsi di istruzione e formazione, oltre al possesso della Carta Famiglia e a una soglia Isee non superiore ai 35mila euro.

Il pacchetto famiglia prevede inoltre interventi legati alle politiche abitative con un contributo a fondo perduto per l’acquisto dell’abitazione principale che può coprire fino al 50% del prezzo dell’immobile, entro un tetto massimo di 40 mila euro. L’immobile non deve avere un valore superiore ai 200 mila euro e rientrare nelle categorie catastali di lusso.

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