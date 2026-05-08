Famiglia, dalla Regione mezzo miliardo in tre anni

La Regione Friuli Venezia Giulia punta sulle politiche familiari con uno stanziamento record per il triennio 2026-2028. A presentare il nuovo pacchetto di interventi il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore alla Famiglia Alessia Rosolen.Complessivamente le risorse destinate alla famiglia sfiorano i 493 milioni di euro, di cui 139 milioni dedicati alle nuove misure che entreranno in vigore dal prossimo 14 maggio attraverso procedure interamente digitali.L’obiettivo dichiarato è contrastare la denatalità e sostenere concretamente i nuclei familiari, con particolare attenzione alle donne e alle giovani coppie che scelgono di costruire un progetto di vita in regione.Tra le novità principali c’è il nuovo assegno mensile di accompagnamento alla maternità: un contributo da 250 euro al mese per il primo anno di vita o di accoglienza del figlio, che sale a 500 euro per le madri under 30.Per ottenere il beneficio sarà necessario avere la Carta Famiglia, un Isee inferiore ai 35 mila euro ed essere occupate oppure inserite in percorsi di studio o formazione. Una misura che punta a sostenere la genitorialità senza rinunciare all’inclusione lavorativa.Accanto al sostegno economico arriva anche il bonus casa: un contributo a fondo perduto che può coprire fino al 50 per cento del prezzo dell’immobile, con un massimo di 40 mila euro, destinato alle giovani madri sotto i trent’anni per l’acquisto della prima abitazione.Gli immobili dovranno avere un valore inferiore ai 200 mila euro e non appartenere alle categorie di lusso. Previsti inoltre vincoli di residenza in Friuli Venezia Giulia e l’obbligo di abitare nell’immobile per almeno cinque anni, pena la restituzione del contributo.La Regione annuncia infine un monitoraggio costante delle misure per valutarne l’efficacia e introdurre eventuali correttivi nel tempo