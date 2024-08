In Fvg 66mila corregionali vivono in difficoltà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia circa 30mila famiglie vivono una situazione economica complessiva sotto la soglia dei 6mila euro annui. Tra queste, 4.127 presentano un reddito complessivo e un patrimonio mobiliare ed immobiliare praticamente nullo. A certificarlo sono le dichiarazioni Isee presentate nel 2023 tra la platea dei nostri corregionali, analizzate dal ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo attraverso i dati forniti dall’Inps. Complessivamente, su un totale di 194.241 certificazioni Isee dichiarate, il 15,4% dei nuclei familiari presenta una situazione difficile o molto critica che interessa in particolare le famiglie numerose o i nuclei monopersonali. Sono coinvolti da difficoltà economiche circa 66mila cittadini, pari al 5,5% della popolazione residente in regione. Un dato che varia significativamente a livello provinciale, con Trieste che raggiunge il 21,4% di dichiarazioni Isee molto bassi. Le province di Pordenone e Udine mostrano, invece, incidenze particolarmente contenute rispetto ad altre regioni italiane. Un dato che indica la forte disparità economica presente in regione, dove il 16,4% dei nuclei familiari presenta un Isee superiore ai 30mila euro.

Nel 2023 sono state presentate 8.244 dichiarazioni in più rispetto al 2022 (+4,4%). Come spiegato da Russo, si tratta di un aumento legato sicuramente ai sostegni previsti per le famiglie in difficoltà, come il Reddito di emergenza. La soglia massima dei 6.000 euro di Isee -ad esempio – è una delle prerogative per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro.