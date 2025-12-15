Fantoni: il mega impianto fotovoltaico installato in tempi record

In appena 6 mesi sono stati installati i 27.254 pannelli che costituiscono il più grande impianto fotovoltaico sopra capannoni industriali mai realizzato in Italia e uno dei più estesi in Europa. È quello della Fantoni di Osoppo, capace, grazie a 130mila metri quadrati suddivisi in 4 sezioni, di produrre una potenza di 12 MWp. I lavori, che hanno fatto ricorso anche all’ausilio di un elicottero, sono iniziati il primo giugno e terminati il 30 novembre, in continuità rispetto all’attività produttiva aziendale. Ma questo impianto si caratterizza anche per altri aspetti innovativi.

“Oltre alla scelta delle migliori tecnologie in ambito di generazione e conversione dell’energia solare, l’intero iter autorizzativo – spiega l’energy manager del gruppo Alessandro Mattiussi – si è svolto in maniera estremamente celere, tanto che ora può essere preso ad esempio da altre industrie interessate a realizzare investimenti analoghi sulle proprie pertinenze. Inoltre, l’impianto rispetta le recenti indicazioni più restrittive in materia antincendio, anticipando le previsioni normative solo da poco approvate”.

L’investimento complessivo ammonta a 13 milioni di euro e andrà a coprire il 5% del fabbisogno elettrico dello stabilimento di Osoppo, producendo quasi 13,37 GWh di energia all’anno, quanto serve per i consumi di 4.500 famiglie, evitando l’immissione di 4.000 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera.

“Si stanno ora completando le opere di connessione per l’entrata in esercizio sulla rete di trasmissione nazionale Terna, che prevediamo avverrà nel giro di pochi mesi” conclude Mattiussi.

Il nuovo impianto rappresenta un ulteriore, significativo, tassello rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione del gruppo Fantoni che, anche grazie alle proprie centrali idroelettriche e alle caldaie a biomassa, attinge da fonte rinnovabile già oltre il 70% del fabbisogno energetico aziendale.

“Il piano strategico da 250 milioni di euro che stiamo realizzando vuole rendere la nostra produzione sempre più sostenibile lungo tutta la filiera – commenta il presidente Paolo Fantoni -. Quindi sia a monte con l’approvvigionamento di legno da riciclo e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, sia sul prodotto con il 100% dei pannelli truciolari e il 50% degli Mdf frutto dell’economia circolare, sia a valle con una logistica a basso impatto ambientale. Tutte queste tessere saranno a breve definite, per dotare così il nostro gruppo di strumenti adeguati per affrontare le attuali e le nuove sfide in una competizione sempre più complessa e con rapidi mutamenti”.