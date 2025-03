Fatture non saldate, lo Stato deve 2 miliardi alle imprese del FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Pubblica amministrazione ha un debito con le imprese del Friuli Venezia Giulia di almeno due miliardi di euro. E’ quanto risulta da un calcolo dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo, che ha analizzato i mancati pagamenti del pubblico ai propri fornitori relativi al 2023 e lo stock di debito commerciale accumulato nel tempo: 58,6 miliardi in tutta Italia. Si tratta del dato più alto d’Europa in percentuale rispetto al Pil.

Va detto che i ritardi non vanno imputati alla Regione, alla Sanità e ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, i quali saldano i conti abbondantemente in anticipo rispetto alle scadenze di legge. Il debito ricade sulle spalle dello Stato centrale. Metà dei ministeri – Lavoro e politiche sociali, Cultura e Interno in primis – due anni fa non onoravano in tempo le fatture presentate dalle aziende. Nel 2024, le criticità principali hanno riguardato i lavori su ferrovie, autostrade e strade. Tra le cause la mancanza di liquidità e l’inefficienza delle amministrazioni, oltre alle richieste di posticipare l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori o l’invio delle fatture.

Una situazione che pesa principalmente sulle piccole imprese con un modesto potere negoziale. Per risolverla, ragiona la Cgia, basterebbe compensare automaticamente i crediti delle aziende con i debiti fiscali e contributivi.