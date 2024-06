Federica Suban alla guida della Confcommercio Fipe Fvg

Percorsi di formazione per rispondere alla carenza di manodopera di lavoratori specializzati nel comparto. È il primo punto del programma di mandato di Federica Suban, neoeletta presidente regionale della Confcommercio Fipe, Federazione pubblici esercizi. Suban, presidente in carica di Fipe Trieste, prende il posto di Bruno Vesnaver e avrà come vice Fabio Cadamuro di Fipe Pordenone. Altri componenti del rinnovato comitato regionale saranno lo stesso Vesnaver (Fipe Trieste), Roberto Gajer, Antonio Vergareo e Stefano Comelli (Fipe Gorizia), Pierangelo Dal Mas (Fipe Pordenone), Antonio Dalla Mora e Raffaele Pizzoferro (Fipe Udine).

«Cercheremo di impostare un grande lavoro sulla formazione, visto il contesto attuale, in un dialogo costante con Regione e istituti di formazione – spiega Suban –. Ma, sempre con la Regione, stiamo già collaborando per condividere il percorso dei regolamenti in merito a nuove forme di somministrazione, dall’home restaurant all’home chef, che richiedono norme precise per evitarela concorrenza sleale». Quanto alla sicurezza, «si sono fatti interventi importanti a Trieste nelle zone calde della movida, ma va tenuta alta la guardia per prevenire gli episodi di criminalità. Riflettori accesi anche sulla violenza di genere nei confronti delle lavoratrici».