Federmanager Fvg e le iniziative nelle scuole

La connessione scuola-lavoro è un argomento dibattuto da molti anni che trova nel “matching” tra la formazione scolastica e quella richiesta dalle aziende l’aspetto più trattato e non ancora risolto. La preparazione e formazione dei giovani per l’ingresso nel mondo del lavoro rimane un motivo di riflessione sia per le scuole che per le aziende, su come poter agire per diminuire il gap tra ciò che si impara e ciò che le aziende cercano.

La consapevolezza di queste problematiche, ben note ma non sempre facilmente affrontabili, ha spinto Federmanager FVG a concepire iniziative volte a contribuire, se non alla soluzione, almeno alla riduzione di questo gap in termini di formazione preventiva all’ingresso nel mondo del lavoro.

Federmanager FVG ha consolidato nel tempo – e rivitalizzato dopo la pandemia- iniziative mirate alle scuole superiori, tra cui istituti tecnici, commerciali e professionali, che permettono ai diplomati di scegliere il percorso lavorativo anziché proseguire gli studi universitari. Oltre a visite guidate nelle aziende, Federmanager FVG organizza interventi di formazione riguardanti organizzazioni e funzioni aziendali e simulazioni di colloqui di lavoro.

La prima tipologia di interventi viene condotta da manager esperti riguardo l’organizzazione aziendale e su funzioni specifiche. Le particolari esigenze delle scuole di indirizzo tecnico-commerciale hanno portato allo sviluppo di specifici interventi riguardanti le funzioni di Acquisti strategici, Marketing, Finanza, Ricerca e Sviluppo, e Sviluppo di nuovi prodotti. Gli interventi, su richiesta delle scuole, sono condotti in lingua inglese per contribuire alla padronanza dell’ascolto della lingua straniera.

La seconda iniziativa di simulazione di colloqui di lavoro risulta essere molto nonostante richieda un maggiore impegno da parte della scuola, da parte degli studenti e da Federmanager FVG stesso. Questa iniziativa è molto ben vista dal corpo docente poiché si inserisce perfettamente nel programma PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

Il processo, ben consolidato e della durata di circa due mesi a scuola, si struttura in 7 fasi, 4 delle quali coinvolgono direttamente lo studente.

Tramite questionari di gradimento compilati in forma anonima, il 70% dei quasi 500 studenti delle cinque scuole coinvolte durante l’anno scolastico 2023-24 ha dichiarato un grado di soddisfazione tra “alto” e “molto alto”. Il 97% ha valutato l’utilità di queste iniziative tra “utile” e “molto utile”. Questo tipo di apprezzamento ha fatto crescere rapidamente il numero di scuole interessate e di studenti coinvolti.

Federmanager FVG non intende fermarsi qui: con la disponibilità delle risorse e con eventuali supporti esterni da parte del settore delle risorse umane delle aziende della regione, l’obiettivo è estendere gradualmente le tre iniziative sopra descritte ad altre scuole superiori della regione e agli ITS nel breve-medio termine nonché alle facoltà universitarie nel medio-lungo periodo.