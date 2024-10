Federmoda Udine: l’Intelligenza artificiale nei negozi di abbigliamento

“Trasforma il tuo Negozio con Intelligenza (Artificiale)”. È il titolo dell’incontro promosso da Confcommercio Udine, nella sua sede di Tavagnacco in viale Alpe Adria, venerdì 18 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30. «L’iniziativa – spiega il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda – è rivolta alle imprese del settore abbigliamento, calzature, accessori e profumerie. L’obiettivo è di offrire loro una panoramica sulle applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale in negozio, con esempi concreti e strumenti innovativi per ottimizzare la gestione delle vendite, ridurre i costi e migliorare l’esperienza con i clienti».

Ai saluti del presidente Tollon seguiranno gli interventi di Giuliano Pellizzari, direttore Marketing di Sinesy Srl, e Marco Segatto, Digital Marketing Strategist ed esperto di AI generativa.