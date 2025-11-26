Federsolidarietà presenta “Includi”, la piattaforma per persone svantaggiate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiama “Includi” ed è il progetto sviluppato da Federsolidarietà FVG – federazione delle realtà sociali aderenti a Confcooperative – insieme a un pool di cooperative sociali, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese una piattaforma di strumenti dedicati all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Secondo i dati della Regione Friuli Venezia Giulia, le aziende soggette agli obblighi della legge sono 2-705, il 59% delle quali conta più di 50 dipendenti. Nonostante la crescita registrata negli ultimi anni, restano ancora 2.603 le “scoperture” rispetto alle quote di assunzione previste per le persone con disabilità. Le cooperative sociali aderenti a Confcooperative inquadrano oggi 823 lavoratrici e lavoratori svantaggiati, cui si aggiungono borse lavoro e tirocini.

Le cooperative sociali aderenti a Confcooperative in Friuli Venezia Giulia sono 157, con ricavi per 356 milioni di euro.