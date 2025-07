Fedriga, 18 milioni di ricadute grazie show del Cirque du Soleil

“Con quasi 72mila spettatori, ‘Alegría – In A New Light’ è stata la manifestazione live più seguita di sempre in Friuli Venezia Giulia con spettatori provenienti da 100 Paesi e da quasi tutte le province italiane. Abbiamo registrato infatti una partecipazione molto importante in particolare da quelle regioni collegate direttamente con Trieste Airport, biglietti venduti addirittura in Australia, Nuova Zelanda, Venezuela, Hong Kong, Argentina, Venezuela, Kazakistan e Islanda e ben 250 fan del Cirque du Soleil giunti dagli Stati Uniti. Un successo straordinario che ha generato una ricaduta per il nostro territorio di circa 18 milioni di euro”.

Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa, convocata in Regione per tracciare un bilancio delle 40 repliche dello spettacolo “Alegría – In A New Light” del Cirque du Soleil andato in scena a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio.

“Da tempo questa Amministrazione sta lavorando per sostenere la realizzazione di grandi eventi in grado di garantire importanti opportunità economiche e una enorme visibilità al nostro territorio – ha precisato Fedriga -. ‘Alegría – In A New Light’ è stato uno spettacolo formidabile, ma non possiamo scordare – solo per citare gli ultimi in ordine di tempo – il concerto di Jovanotti ai Laghi di Fusine, lo show di Robbie Williams allo Stadio Rocco di Trieste e le tante iniziative legate a Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025”.

Nel ringraziare il Rossetti, il Comune di Trieste e tutti gli altri partner che hanno reso possibile la realizzazione di “Alegría – In A New Light”, il governatore ha confermato che la Regione è intenzionata a continuare a supportare eventi di questo spessore che sono importanti per lo sviluppo e per la promozione del Friuli Venezia Giulia.

“Lo spettacolo – ha aggiunto Fedriga – ha ottenuto risultati forse superiori alle nostre aspettative, frutto di un lavoro molto intenso e della volontà di scommettere con convinzione su un evento di questa portata. Grazie a una forte sinergia fra istituzioni e realtà private coinvolte in questo ambizioso progetto sono state superate tutte le difficoltà organizzative, valorizzando al meglio un luogo iconico per Trieste come il Porto vecchio”.

Parte del programma GO!2025&Friends nell’ambito di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, “Alegría – In A New Light” ha impegnato anche tantissimi giovani, selezionati grazie al Recruiting Day organizzato a maggio dalla Regione, che hanno accumulato in tutto 1500 giornate lavorative.