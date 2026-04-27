Fedriga annuncia nuovo spot per promozione territorio Fvg

“Sono immagini e suoni che si inseriscono in una strategia di promozione del territorio regionale che, numeri alla mano, sta dando risultati importanti, neppure pensabili in passato. Per questo dobbiamo continuare a valorizzare le bellezze, le unicità e le specificità che contraddistinguono il Friuli Venezia Giulia”.

Così il governatore Massimiliano Fedriga a commento del nuovo spot trasmesso in questi giorni dalle reti televisive nazionali sull’attrattività in chiave turistica del Friuli Venezia Giulia.

Come ha spiegato il massimo rappresentante della Giunta, “questo percorso fatto assieme a PromoTurismoFVG ci consente oggi di affermare, con orgoglio, che il Friuli Venezia Giulia è una realtà sempre più conosciuta, visitata e vissuta”.

Secondo il governatore, infine, raccontare questa regione rappresenta un privilegio unico “e – ha concluso – riuscire a dare forma alle sensazioni che essa trasmette lo è ancora di più”.