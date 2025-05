Fedriga, Coldiretti alleata nelle politiche difesa produzioni

“L’agricoltura è e resta un pilastro strategico per l’economia del Friuli Venezia Giulia, soprattutto in un tempo come quello attuale, segnato da trasformazioni profonde, sfide ambientali, economiche e sociali. In questo contesto, la presenza e il ruolo di una rappresentanza forte, competente e radicata come Coldiretti si confermano fondamentali per dare voce alle esigenze del settore primario e contribuire alla costruzione di politiche efficaci e sostenibili sulle quali la Regione proseguirà a investire ingenti risorse come abbiamo fatto sino a oggi per valorizzare la qualità delle nostre produzioni”.

Così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga è intervenuto oggi, insieme all’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, all’inaugurazione della nuova sede di Coldiretti Friuli Venezia Giulia nello storico Palazzo Schiavi, in via Savorgnana a Udine, sottolineando il valore simbolico e concreto di un presidio associativo nel cuore della città, segno di una agricoltura viva, moderna e attiva nella vita economica e sociale del territorio. Alla cerimonia, oltre al vertice regionale dell’associazione, era presente il presidente nazionale Ettore Prandini.

“Nell’agroalimentare – ha proseguito Fedriga – abbiamo la consapevolezza delle nostre tante eccellenze che vanno continuamente promosse sempre con maggiore spirito di squadra, che è la vera chiave del successo. Così come, oggi più che mai, dobbiamo continuare a difendere le nostre produzioni sui mercati esteri, negoziando con serietà sui dazi ed evitando politiche schizofreniche che generano incertezze internazionali che danneggerebbero tutti”.

“La collaborazione tra Regione e organizzazioni come Coldiretti – ha aggiunto il governatore – si è rivelata nel tempo non solo solida, ma anche proficua e costruttiva, grazie a un dialogo costante che ci consente di affrontare insieme le sfide presenti e future, nell’interesse delle nostre comunità, delle produzioni con il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” che sono sempre di più e dello sviluppo regionale”.

L’assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, ha evidenziato come “con Coldiretti ormai abbiamo consolidato negli anni un rapporto leale, sincero e schietto che sono certo proseguirà nel tempo. Questa prestigiosa sede, frutto di una importante riqualificazione, garantirà ancora di più quell’efficienza nelle attività quotidiane e nei rapporti istituzionali, anche con la Regione, per svolgere al meglio il lavoro che l’intero comparto agricolo si attende”.

L’assessore, infine, ha sottolineato l’impegno rispetto all’operatività dell’Organismo pagatore regionale (Opr FVG) che gestisce i pagamenti diretti della Pac (Politica agricola comune) e i finanziamenti dello sviluppo rurale: “Stiamo garantendo – ha detto Zannier – una gestione più efficiente e veloce dei fondi; entro giugno tutti i pagamenti potranno essere effettuati dalle imprese agricole attraverso l’Opr che ha superato la fase di rodaggio”.