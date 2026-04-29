Fedriga: “Collaborare con Veneto per coordinamento su infrastrutture”

Collaborare con il Veneto per un coordinamento sulle infrastrutture. E’ l’ indicazione arrivata dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che oggi ha preso parte al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari al Forum organizzato da Nem su reti e territorio a Nordest. “Oggi Friuli Venezia Giulia e Veneto stanno già facendo squadra” in campo infrastrutturale, anche attraverso la società Autostrade Alto Adriatico – ha detto Fedriga- , e “stiamo lavorando in termini di coordinamento per quanto riguarda tutte le altre infrastrutture”, come aeroporti, interporti e porti. “Non penso che si possa arrivare a una gestione unica – è giusto che ogni territorio risponda alle proprie peculiarità – ma a un coordinamento che possa prevedere uno sviluppo condiviso così da riuscire sempre di più a fare sistema e offrire il nord-est come un sistema integrato anche a commerci o a logistica a livello globale” ha concluso Fedriga. Per quanto riguarda il Pnrr, ha spiegato Fedriga rispondendo alle domande dei cronisti, “le risorse in Fvg sono state spese bene e si continua nella direzione per arrivare a scadenza”.