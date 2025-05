Fedriga: “Fvg strategico nella logistica per collegare l’Asia all’Europa”

“Oggi le capacità logistiche sono fondamentali per lo sviluppo economico di qualsiasi territorio. In questo ambito, la nostra regione ha tutte le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nei rapporti con l’Asia. L’intero Friuli Venezia Giulia rappresenta infatti una piattaforma logistica in grado di collegare il Centro e Sud Europa con l’East e il Far East”.

Queste le parole del presidente della Regione Massimiliano Fedriga che a Milano ha preso parte alla sessione “Fare affari in Asia: opportunità e storie di successo italiane” nell’ambito del Meeeting annuale della Banca asiatica di sviluppo. L’evento, organizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e da Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è stato pensato per presentare l’ecosistema istituzionale italiano a supporto delle imprese italiane nell’accesso ai mercati dell’Asia e del Pacifico e nella partecipazione a progetti di grande impatto promossi dalla stessa Banca asiatica di sviluppo.

“A questo proposito – ha sottolineato Fedriga – guardiamo con particolare interesse al Corridoio Indo Mediterraneo (Imec) che, in una visione più estesa, può anche coinvolgere Paesi come il Giappone e la Corea, attraversare l’India e il Medio Oriente per giungere fino a Trieste. Si tratta di un’opportunità straordinaria certamente per il rafforzamento delle attività commerciali ma anche per la nascita di nuove realtà imprenditoriali lungo questo corridoio”.

Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato che il Friuli Venezia Giulia dispone di una piattaforma logistica articolata. Ne fanno parte i porti di Trieste e Monfalcone – entrambi ricompresi nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – e Porto Nogaro, che invece fa capo al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef), lo stesso ente che gestisce altri raccordi ferroviari interni, come quelli di Gemona e Osoppo.