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Economia

Fedriga in missione negli USA

Dal 20 al 24 aprile incontri al Congresso, Fondo monetario e il ricordo del 50° del terremoto con la rappresentazione teatrale "Orcolat '76"
Redazione
Autore: Redazione

Importanti incontri istituzionali con i vertici diplomatici italiani negli Usa e all’Onu, nonché presso il Fondo monetario internazionale. Inoltre, un momento fortemente identitario a ricordo del sisma del ’76 che colpì il Friuli, in occasione del quale arrivarono aiuti e sostegno anche d’Oltreoceano.

Questo, in estrema sintesi, il programma della missione negli Stati Uniti del governatore Massimiliano Fedriga, che, assieme all’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile sarà impegnato in una serie di appuntamenti in rappresentanza della Regione a Washington e New York.

“In questo momento in particolare – ha affermato Fedriga – è opportuno ribadire come le democrazie occidentali debbano impegnarsi a rimanere unite, in nome dei valori che esse rappresentano. Su questo solco la Regione intende continuare e rafforzare tutte quelle partnership avviate con le realtà pubbliche e imprenditoriali statunitensi”.

Nel dettaglio, lunedì 20 aprile, il governatore, dopo aver incontrato l’ambasciatore d’Italia a Washington, Marco Peronaci, approfondirà i dossier finanziari con Riccardo Ercoli, direttore italiano del Fondo Monetario Internazionale. Martedì 21, in mattinata, Fedriga sarà al Dipartimento di Stato con i vertici dell’Ufficio della rappresentanza per l’Europa centro-occidentale e meridionale presso il Bureau of European and Eurasian Affairs. In serata è in programma la rappresentazione in Ambasciata di “Orcolat ’76”, spettacolo di Simone Cristicchi – organizzato dall’Ente regionale teatrale con l’Accademia musicale Naonis e dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli – che trasforma la memoria della ricostruzione in un momento di riflessione davanti alla comunità diplomatica.

Il giorno seguente, il governatore, all’interno del Congresso degli Stati Uniti, avrà una serie di meeting con alcuni dei più autorevoli rappresentanti della componente parlamentare italo-americana del Campidoglio di Washington.

Dopo lo spostamento a New York, la delegazione della Regione parteciperà alla cena del Niaf, in cui viene rappresentato il ruolo della comunità italiana nel tessuto imprenditoriale statunitense. L’appuntamento sarà preceduto dal consueto forum economico alla presenza di aziende e realtà del sistema produttivo americano ed italiano. Infine, il coordinameno tra i diversi livelli della rappresentanza estera si completa venerdì 24 aprile con l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante permanente d’Italia presso l’Onu, e con il console generale Giuseppe Pastorelli, siglando un’azione della Regione che intende proiettare le opportunità di sviluppo in un contesto di respiro internazionale.

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