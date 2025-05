Fedriga, mostra su Warhol chiude con oltre 60mila presenze

“Con quasi 60mila presenze, ‘Andy Warhol. Beyond Borders’ si attesta come una delle mostre più visitate nella storia di Palazzo Attems Petzenstein, confermando la straordinaria capacità attrattiva della cultura quando è proposta con qualità e visione. Il successo dell’iniziativa è testimoniato anche dal picco di affluenza registrato negli ultimi tre giorni, con oltre 4.700 visitatori e una punta ieri di 1.715 persone, a conferma dell’interesse costante e trasversale che Warhol continua a suscitare nel pubblico di tutte le età”.

Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando la mostra dedicata al padre della Pop Art Andy Warhol conclusasi ieri a Gorizia. “Questo risultato” ha aggiunto il presidente Fedriga “si inserisce appieno nel percorso di GO!2025, valorizzando il ruolo di Gorizia e del Friuli Venezia Giulia come centro culturale dinamico e transfrontaliero. Ringrazio tutto il personale coinvolto e l’Ente regionale per il patrimonio culturale, che ha saputo gestire l’organizzazione dell’evento e l’elevato afflusso di visitatori”.

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha aggiunto “lo straordinario successo di pubblico della mostra dedicata a Andy Warhol conferma la vocazione del Friuli Venezia Giulia ad accogliere grandi eventi, dal punto di vista culturale, musicale e sportivo. Grazie al traino della Capitale Europea della Cultura e al ricco palinsesto di iniziative collegate, negli ultimi cinque anni le presenze turistiche nel Comune di Gorizia sono raddoppiate, a testimonianza del fatto che facendo sistema si possono raggiungere obiettivi lusinghieri”.

L’esposizione “Andy Warhol. Beyond Borders” si era aperta a Palazzo Attems Petzenstein lo scorso 20 dicembre inserendosi tra gli eventi di maggior rilievo del cartellone di “GO!2025” Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura. Con 180 opere in mostra, il percorso ha rivissuto la carriera e l’esistenza del grande artista americano, esplorando i temi fondanti della sua estetica, a partire dalla sua formazione come illustratore nel campo della pubbli